La Comisión de Inteligencia pide la comparecencia del exdirector del FBI

Ryan reafirma su confianza en Trump

La Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha solicitado la comparecencia del exdirector del FBI James Comey para quey ha pedido los informes que habría elaborado tras sus reuniones con el presidente norteamericano, Donald Trump El presidente de la Comisión, el republicano Richard Burr, y el número dos, el demócrata Mark Warner, han informado este jueves del envío de una carta a Comey para que comparezca ante dicho comité en dos sesiones distintas:Además, han remitido una solicitud al director interino del FBI, Andrew McCabe, para solicitar las notas o informes que Comey elaboró en relación a sus contactos con Trump o con otros miembros de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia en el marco de las investigaciones sobre las, según The Washington Post.En uno de estos documentos, Comey recogió una posible petición de Trump para quesobre el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, según divulgaron el martes varios medios norteamericanos. La Casa Blanca, sin embargo, ha desmentido dichas presiones.El responsable de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan , ha reiterado este miércoles su confianza en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha evitado valorar el informe atribuido al exdirector del FBI James Comey y que recoge supuestas presiones,sobre este caso.Varios medios divulgaron el martes la supuesta existencia de un informe elaborado con Comey tras una reunión mantenida con Trump en febrero. En el documento, el jefe del FBI habría recogido que el presidente le habíalas investigaciones abiertas contra el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn."Estoy seguro de queque, si esto ocurrió como supuestamente describe, ¿por qué no tomó ninguna medida en ese momento? Hay muchas preguntas sin responder", ha afirmado Ryan, en una rueda de prensa en la que ha abogado por recabar "toda la información pertinente" antes de entrar en mayores valoraciones, según ha informado Europa Press.Ryan ha confirmado que sigue confiando en Trump, a quien algunas personas querrían "hacer daño", en opinión del presidente de la Cámara de Representantes. No obstante, ha advertido de quede los informes de Comey sin importar adónde lleven.El Partido Demócrata ha pedido explicaciones a Trump y el congresista Al Green ha pedido este jueves ante la Cámara de Representantes que se someta al mandatario a un juicio políticoEl exasesor presidencial David Gergen, que colaboró con Richard Nixon y Bill Clinton, también ha apuntado en CNN que se está entrando en "territorio 'impeachment'".