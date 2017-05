#NoAlSilencio un grito solidario al periodismo en México. Aunque no nos dejan concentrarnos frente a la Embajada. No nos callarán ¡BASTA YA! pic.twitter.com/pNTRpDy1TX — Lourdes Téllez (@LourdesTellez) 18 de mayo de 2017

A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio. — Javier Valdez (@jvrvaldez) 25 de marzo de 2017

info Libre ,

Un centenar de personas se han concentrado este jueves frente a lapara protestar por la ola de asesinatos cometidos contra los periodistas bajo el lema No al silencio.Tras el asesinato el pasado 15 de mayo del periodista Javier Valdez ya han muerto 73 periodistas en México en los últimos 5 años. Valdez fue ey uno de los veteranos en la cobertura de temas de violencia y narcotráfico. Su libro Narcoperiodismo es una obra de referencia sobre el tema.Su muerte ha supuesto elAntes que él fallecieron Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez y Miroslava Breach. Tras la muerte de esta última, el propio Valdez aseguró en Twitter: "A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio".El asesinato de Breach supuso el cierre definitivo del diario Norte de Ciudad Juárez . "La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal", explicaba su director, Óscar A. Cantú Murguía, que denunciaba que "no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico".El presidente del Gobierno mexicano,, ha calificado como "una herida abierta para el país" esta violencia estructural contra los profesionales de los medios. Al mismo tiempo,ha anunciado una serie de acciones conjuntas para frenar esta ola de violencia al gremio, según ha informado el diario mexicano Excelsior . “Una democracia plena requiere que nadie calle su voz. Tienen razón quienes afirman que no se mata la verdad, matando periodistas”, ha apuntado.No obstante, las intenciones de Nieto no convencen a los profesionales de los medios de comunicación, que siguen denunciando laque hace que estos crímenes queden sin resolver. "Denunciar la impunidad que la ampara –la violencia contra los periodistas– es una responsabilidad ineludible", advierten los Colegios de Periodistas en un comunicado.La Federación de Asociaciones de Periodistas en España (FAPE) lamentó en un comunicado"Parece que la impunidad absoluta se hubiera adueñado de aquel gran país cuando se trata de asesinar a profesionales que cumplen con su hermosa obligación de informar verazmente", criticaban.En un manifiesto, los Colegios Profesionales de Periodistas han condenado "rotundamente" esta situación y han exigido a las autoridades mexicanas que actúen para ponerle freno.denuncian. El manifiesto ha sido apoyado por varios medios españoles, entre ellosEldiario.es o El Español.Según datos de la Federación Internacional de Periodistas, México se convirtió en 2016 en el tercer país del mundo con más comunicadores asesinados (11), solo superado por Irak (15) y Afganistán (13).