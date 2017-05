El departamento de Justicia de EEUU investigará con una Fiscalía especial la injerencia de Rusia en las elecciones

"No hubo conspiración entre mi campaña y ninguna empresa extranjera"

Los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, respectivamente, han celebrado este miércoles la decisión del departamento de Justicia deque tuvieron lugar el pasado 8 de noviembre y en las que salió victorioso Donald Trump.En una serie de comentarios publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter,para investigar la posibilidad de que Moscú tuviera algún tipo de influencia en los comicios.Por su parte,y haya decidido establecer este órgano judicial especial para dirigir las pesquisas sobre las posibles conexiones entre el presidente y Rusia.En un comunicado, el vicefiscal general republicanode la investigación. Rosentein recurre a "la autoridad de una persona que ejerce un grado de independencia de la cadena normal de mando", ha agregado."Mi decisión no supone que se haya determinado que se cometió algún delito ni tampoco garantiza que se lleve a cabo un procesamiento", ha explicado el vicefiscal, matizando que todavía no se ha determinado nada al respecto.de interés con los clientes y con los abogados de su firma", ha concluido.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que la creación de una Fiscalía especial para investigar la presunta injerencia de Rusia en las elecciones del pasado 8 de noviembre "confirmará lo que ya se sabe: que no hubo conspiración entre mi campaña y ninguna entidad extranjera", La relación entre Trump y el Gobierno de Moscú ha levantado laincluso de que el republicano llegara a la Casa Blanca. La publicación de los correos electrónicos de miembros del Partido Demócrata en vísperas de las elecciones, entre ellos del entorno de la excandidata Hillary Clinton, han provocado queen los comicios para favorecer al actual mandatario.Desde entonces, los contactos entre el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kisliak , que le obligaron a dimitir de su cargo menos de un mes después de asumirlo, o las recientes, en las que presuntamente habrían abordado i nformación altamente clasificada han contribuido a que la polémica continúe.