Un cofundador de Twitter se disculpa por el papel de la red social al "ayudar a Trump a alcanzar la Presidencia"

El cofundador del popular servicio de microblogging Twitter Evan Williams pidió disculpas este sábado pordel dirigente estadounidense, Donald Trump , y, informa Europa Press.Williams, que fundó Twitter en 2006 junto a Jack Dorsey, Noah Glass y Biz Stone, lamentó que la red socialy el ascenso de Trump en la carrera presidencial."El papel que jugó Twitter en esto fue muy malo, entonces lo siento", aseveró en una entrevista para el diario New York Times "Internet está mal y cada vez hay más personas conscientes de esto", señaló Williams en relación a las declaraciones de Trump sobre la importancia de Twitter como herramienta política."Creo que si no fuera por Twitter no estaría aquí. De mí sólo escriben cosas falsas. Si me fijo en cadenas como la CNN se trata de una prensa completamente deshonesta", aseveró recientemente el presidente estadounidense a un periodista de Fox."Yo pensaba que si todos podíamos hablar libremente e intercambiar informaciones e ideas,", explicó Williams, que asumió la presidencia de la compañía en 2008, puesto que ocupó hasta 2010.