Una encuesta reduce a la mitad la ventaja de May frente a Corbyn para las elecciones británicas

El Partido Laborista de Jeremy Corbyn recortóla distancia que le separaba del Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May , según una encuesta que publica este domingo The Sunday Times con vistas a las elecciones legislativas del 8 de junio y de la que Europa Press se ha hecho eco.El estudio, elaborado por YouGob, sitúa al, frente al. Esto supone unapara May con respecto a la semana pasada y un aumento de 4 para Corbyn.Por detrás quedan el Partido Liberaldemócrata (9%) y el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, 3%), ambos sin cambios con respecto a la semana anterior. El estudio se elaboró a partir de 1.925 entrevistas realizadas entre el 18 y el 19 de mayo.Este domingo también publica encuesta The Telegraph , que sitúa a los conservadores en el 46%, frente al 34% del Partido Laborista. En este caso,