May eleva el nivel de amenaza terrorista a "crítico" tras el atentado en Mánchester

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este martes que el Gobierno ha decidido elevar de "severo" a "crítico" el nivel de amenaza terrorista tras el atentado en Mánchester porque la investigación preliminar revela queen este ataque terrorista y que podría producirse otro de forma inminente."Hemos concluido, en base a las investigaciones realizadas hoy, que el nivel de amenaza debe incrementarse. Esto significa, no solamente que un ataque resulta altamente probable, sino que puede haber un nuevo ataque de forma inminente", ha dicho May en una breve declaración ante los medios de comunicación tras reunirse por segunda vez este martes con el gabinete de crisis Cobra.May ha explicado que, además del terrorista suicida , que ha sido identificado como Salman Ramadan Abedi, "nacido y criado en Reino Unido", "hay una posibilidad que no podemos ignorar de que hayaEn consecuencia,, de modo que "los policías armados encargados de vigilar lugares estratégicos serán reemplazados por miembros de las Fuerzas Armadas" yde eventos públicos."No quiero que la gente se sienta excesivamente alarmada", ha dicho. "Durante muchos años nos hemos enfrentado a una seria amenaza terrorista y nuestra respuesta operativa siempre ha sido proporcionada.con la policía en este importante trabajo", ha añadido.May ha insistido igualmente en que "la cobardía siempre derrotará al valor, en que "el mal puede ser superado por el bien". "Nuestro valores siempre prevalecerán sobre el odio ideológico de los terroristas", ha sostenido., ha remachado.La p olicía británica confirmó este martes la muerte de 22 personas en la explosión registrada en la noche del lunes en el Manchester Arena y ha asegurado que se trata de un ataque perpetrado por un suicida."Hemos estado tratando esto como un incidente terrorista y creemos que el ataque la pasada noche fue realizado por un solo hombre.El autor del ataque, puedo confirmarlo, murió en el estadio. Creemos que el autor del ataque llevaba un artefacto explosivo improvisado que activó, causando esta atrocidad", ha asegurado en un comunicado el jefe de la policía de Mánchester, Ian Hopkins.ha subrayado que sus pensamientos están con los 22 fallecidos en el ataque y con las 59 personas que han resultado heridas."Continuamos haciendo todo lo que podemos para apoyarlos. Están siendo tratados", ha añadido.Hopkins ha dicho que hay en marcha una investigación y que la Policía ha desplegado "importantes recursos" para las indagaciones y para realizar "patrullas visibles" en la zona de Mánchester. El despliegue incluirá "agentes armados". En la operación policial desarrollada tras el ataque en la noche del lunes al martesLa policía de Mánchester ha pedido a los ciudadanos quedel atentado y "no divulguen identidades". "Hay una investigación amplia y compleja en marcha", ha añadido.Anteriormente, la primera ministra británica, Theresa May, condenó el ataque y ha convocado para este martes una reunión de emergencia del comité Cobra analizar lo sucedido en el Manchester Arena tras un concierto de la cantante Ariana Grande.El Partido Laborista, los conservadores, los liberal demócratas, el Partido Nacionalista Escocés y el UKIP han anunciado este martes que