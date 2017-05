Trump felicitó al presidente de Filipinas por su "increíble trabajo ante el problema de la droga"

Duterte advierte de la amenaza de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, por su, según una transcripción de una conversación que mantuvieron en abril y que ha sido publicada por el diario estadounidense The New York Times y recogida por Europa Press.Fuentes citadas por el diario han confirmado la veracidad de la transcripción, circulada durante la jornada del martes bajo el título de Confidencial por parte de la"Quiero felicitarle porque estoy escuchando sobre el increíble trabajo ante el problema de la droga ", dijo. "Muchos países tienen el problema, nosotros tenemos un problema, pero qué gran trabajo está haciendo,", agregó.En respuesta, Duterte defendió que, agregando que "tiene que hacer algo para preservar la nación filipina", siempre según el citado diario.Por su parte, Trump apuntó que Estados Unidos "tuvo un presidente que no lo entendía", en. "Yo lo entiendo", remachó.El programa de 'guerra contra las drogas' de Duterte ha sido ampliamente criticado por organizaciones no gubernamentales internacionales por laEl propio Departamento de Estado estadounidense criticó el programa en su informe anual sobre Derechos Humanos, apuntando a "lay el debido proceso (judicial)".La Policía de Filipinas anunció en enero la suspensión de su 'guerra contra las drogas' para llevar a cabo operaciones contra, tras la muerte de un empresario surcoreano a manos de varios policías.Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,, 'vigilantes' o mercenarios desde el inicio de la 'guerra contra las drogas'.Durante su conversación, Duterte abordó también los programas balístico y nuclear de Corea del Norte, comunicando a Trump que "mientras esos cohetes y cabezas nucleares estén en manos de (el líder norcoreano) Kim Jon Un,".Tras ello, el presidente estadounidense preguntó a su homólogo filipino si considera si Kim es una persona "estable o inestable", ante lo que Duterte se inclinó por la segunda opción, argumentando quey balísticas.Por ello, Trump afirmó que Kim "tiene la pólvora, pero no el sistema de entrega" y que, sin hacer referencia a las exitosas pruebas realizadas por Corea del Norte en los últimos meses."Tenemos mucha potencia de fuego allí (en la península de Corea). Tenemos dos submarinos, los mejores del mundo. Tenemos d", explicó.Por otra parte, hablaron sobre China, y Duterte, al que el mandatario estadounidense describió como "un buen tipo"."Me encantaría que visitaras el Despacho Oval, en cualquier momento en el que quiera venir.", apostilló Trump, para poner fin a la conversación entre ambos.