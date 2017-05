Renzi no descarta pactar un gobierno con Berlusconi tras las elecciones

El ex primer ministro italiano y líder del Partido Democrático, Matteo Renzi Silvio Berlusconi e insinuó que las elecciones podrían adelantarse y celebrarse el 26 de septiembre,coincidiendo con las elecciones federales de Alemania, informa Europa Press.Los sondeos sitúan al Movimiento 5 Estrellas y al Partido Democrático de Renzi. Por ello, Renzi no descartó llegar a un acuerdo de gobierno con el centro-derecha de Berlusconi."Merkel en Alemania quiere ganar por sí misma, pero si los números no dan,con otros partidos y para nosotros será igual. Mi objetivo es derrotar a Berlusconi, pero luego depende de la cantidad de votos de cada uno", argumentó en una entrevista con el diario Il Messaggero En cuanto a la fecha de los comicios, se refirió a las elecciones federales alemanas como una opción. "Las elecciones alemanas son siempre un punto de inflexión, por lo que votar con Berlín tendría sentido por muchas razones. El Partido Democrático", afirmó.Las elecciones italianas están previstas para, pero la situación de inestabilidad política y la falta de consenso para una reforma electoral hacen pensar que la convocatoria pueda adelantarse a este otoño., Sergio Mattarella, quien expresó ya su inclinación a que las elecciones seanEl propio Renzi apuntó en la entrevista que considera posible lograr un acuerdo para implantar un, con representación proporcional. Esta propuesta"Debemos ser cautos. El sistema alemán puede servir para superar el bloqueo actual, pero no es la solución a todos los problemas.", señaló.