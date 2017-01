Bárcenas y sus nuevos apodos

El exceso de expectativas. No he visto La, La, Land y me temo que si postergo más el visionado de la película musical del año, cuando lo haga,Nos ha sucedido a algunos conante el juez, aguardábamos con tal expectación ese momento, que nos dejó fríos, salvo por su puesta en escena, en eso. Muy fan.Me subyugó su insistencia en desmarcarse del mote que le habían adjudicado. Bárcenas se empleó a fondo en negar una y otra vez que él fuera o fuese Luis, el cabrón . Al señor del abrigo Chesterfield le incomoda profundamente ese apodo y cantó en modo Mari Trini: ♪ “Yo no soy esa que tú te imaginas”♪.Algunos sobrenombres son positivos, subrayan virtudes del apodado: El cuerpo de Raquel Welch, La voz de Frank Sinatra o La mano de Dios, ese golazo de Maradona a Inglaterra en el Mundial 86. Pero, la mayoría de las veces, los motes contienen grandes dosis de mala leche. Si, además, no te reconoces en el que te adjudican,En un intento por consolar a Luis del mal trago y basándome en diferentes momentos de su declaración ante el tribunal del caso Gürtel, he encontrado otros. Y no he recibido absolutamente nada del señor Correa ni para mí, ni para el Partido Popular”, respondió Bárcenas a la fiscal Concepción Sabadell.Pero no se limitó a negar la mayor –cual tertuliano que se precie–, él fue mucho más lejos:Después de haberle oído hablar en numerosas ocasiones de la caja B, con una claridad pasmosa: “La caja B... es que es la caja del Partido Popular”; con una contundencia que rozaba la indignación: “¡Pero cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy,directamente en su despacho, mientras estuvo en Génova. Y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro!”; va Luis y se descuelga con un concepto que ha pasado a formar parte del diccionario de términos cachondos del español de España: “Hay que decir que no lo ha inventado él, el concepto “extracontable” existe, en español y en inglés, noaccounting: “posición con consecuencias financieras potenciales que no aparecen ni en el activo ni en el pasivo de un balance”¿Y en Hacienda? ¿Y la europea?Dijo Luis que esa supercaligrafilisticoespialidosa contabilidad extracontable. Los que donaban dinero, lo hacían a cambio de nada, por abrirse una puerta, eso que hace todo hijo de vecino, según él...Claro. ¿Quién de ustedes no ha hecho una donación con el fin de abrir una puerta? Bah, confiesen. ¿El perejil que le ponen a San Pancracio, no es una manera de decirle “SanPa, tío,, que estoy achuchao.”? Pues lo mismito.Afirmó Bárcenas que guardaba la pasta en Suiza comoPero, pero, pero ¿acaso desconfía Luis, el pensionista, de llegar a cobrar su pensión cuando alcance la edad dorada? ¡Como le oiga Fátima Báñez,Dijo Luis que había regularizado con Montoro. El montañero se apuntó a laen 2012 .¡A ver, Luis, o sea, de amnistía fiscal nada, porque aquí, que lo ha explicado Montoro quinientas veces: “Lo que ha habido en España es una declaración tributaria extraordinaria en unas condiciones diferentes, eso sí, de lo que hubiera sido una regularización ordinaria”.Luis se refirió así a su declaración de Hacienda: “Cuando recogía los impresos, ya revisados por el asesor fiscal, pues firmaba la declaración ycon la firma de mi mujer y la presentaba yo en el banco”.Y aquí churro yPreguntado por las sociedades interpuestas, dijo él, en estado puro de barcenismo: “No hubo ocultamiento, no es como afirma la fiscalía y creo que la Abogacía del Estado, una sociedad pantalla ni nada por el estilo, en todo caso, porque se me veía a mí perfectamente, el beneficial owner soy yo”.¡La vieja el visillo, tol día asomá!Hay muchísimas posibilidades, como ven, de apodar a Luis con clase y estilo, sin caer en aquello tan feo de El cabrón.No valdríaporque lo de tirar de la manta... Pero, a cambio podríamos añadir dos más,, el hombre que subió una montaña y bajó rodando hasta el fango yporque lo ha sido.Y otro muy interesante seríapor si algún día decide abrir esas 30 cajas de documentos que mencionó en el juicio. Aquello sonó como si tararease una versión de la cabecera de aquel concurso de la tele: