La guerra de EEUU contra los refugiados musulmanes

Discriminación religiosa camuflada



* Salil Shetty es secretario general de Amnistía Internacional

Se acabaron los miramientos. Con la orden ejecutiva del pasado viernes para "proteger a la nación contra ataques terroristas de extranjeros", el presidenteDe un plumazo, el presidente ha prohibido, entre otras cosas, quey también ha impedido la entrada en el país de cualquier persona (especialmente si es refugiada) procedente de. Estos países tienen dos cosas importantes en común: son de mayoría musulmana y de ellos tratan de escapar la mayoría de las personas que buscan asilo por violaciones graves de Derechos Humanos, tales como la persecución o la tortura.Si no fuera por lo preocupante y peligrosa que es, esta orden ejecutiva sería. Es ilógica porque no existen datos que respalden la idea de que hay más riesgo de que cometan actos de terrorismo las personas refugiadas -musulmanas o no- que el resto de la ciudadanía.. Es una persona que huye de quienes cometen actos de terrorismo.Según el Derecho Internacional, los autores de tales crímenes quedan. Además, conforme al programa estadounidense de admisión de refugiados, para entrar en el país las personas refugiadas deben pasar los controles de seguridad más rigurosos y exhaustivos previstos para cualquier categoría de personas, ya sean inmigrantes o visitantes.La orden ejecutiva es. Es un documento enormemente alarmante. Ante una crisis global en la que 21 millones de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares, uno de los países más ricos y poderosos del planeta responde eliminando una de sus únicas vías de esperanza:El reasentamiento es un proceso que permite que personas vulnerables (como por ejemplo, supervivientes de tortura o mujeres y niñas en riesgo), atrapadas en circunstancias desesperadas en países como Líbano, Jordania, Kenia y Pakistán, puedan trasladarse a un país como Estados Unidos. En resumen, esta orden ejecutivade un grupo ya vulnerable de por sí.¿Prohíbe la orden ejecutiva explícitamente a las personas refugiadas musulmanas? No, pero. Todos los países afectados por estas estrictas restricciones son predominantemente musulmanes. Con esta acción, el presidente Trump transmite un mensaje claro:y éstas son inherentemente peligrosas.Además, el texto identifica como una de las excepciones a las nuevas restricciones a las personas que solicitan asilo en base a su persecución religiosa, pero. De una lectura simple del texto se concluye que la AdministraciónEsta disposición camufla la discriminación religiosa bajo un. Cabe incluso la posibilidad de que este trato de favor acentúe el riesgo de las minorías cristianas en algunos países en los que sufren discriminación y violencia por pertenecer presuntamente a una religión extranjera o estadounidense. En definitiva, esta orden ejecutiva podría ser un, que están deseando demostrar que países como Estados Unidos son inherentemente hostiles contra las personas musulmanas.No nos equivoquemos:. Los países que acogen a un gran número de población refugiada se van a sentir agraviados y abandonados por la comunidad internacional y empezarán o aumentarán la expulsión de personas refugiadas. Mujeres, hombres, niñas y niños vulnerables que de otra forma hubieran podido trasladarse a Estados Unidos, y que están atrapados en situaciones insostenibles,Es importante que recordemos quienes son estas personas. En 2016,. En mi opinión, el término "persona refugiada" no hace justicia a las personas que se han enfrentado a mares, desiertos y peligros mortales provocados por el ser humano, con la esperanza de reiniciar sus vidas en paz. Yo he tenido el privilegio de conocer a algunas de estas personas y siempre me he sentido conmovido por. Cualquier país, incluido Estados Unidos, se beneficiaría de darles la bienvenida.Puede que usted no tenga miramientos señor presidente pero, en solidaridad con losy con las innumerables personas y organizaciones que trabajan con y para los que buscan protección, nosotros tampoco los tendremos.