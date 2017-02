Manuel Soriano: retrato de un mentiroso

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre

info Libre ,

info Libre

En la Asamblea de Madrid existe una comisión de investigación sobre laen la Comunidad. Este viernes compareció ante ella, ex director y expresidente de Telemadrid, para explicar una de las operaciones ruinosas de la cadena pública: la creación de una empresa junto a CajaMadrid para comprar los derechos del fútbol en 2007, un asunto sobre el queha informado en profundidad y aportando numerosas exclusivas. Entre ellas, un informe que Soriano presentó ante el consejo de administración de Telemadrid para justificar el interés de la cadena pública en esa operación.Cuando estaba planteando sus preguntas sobre este tema el diputado de Podemos Miguel Ongil, se produjo el siguiente diálogo : ¿Quien manipuló el informe de Cajamadrid y lo hizo pasar como un informe propio de Telemadrid? ¿Fue usted?: No.: Usted lo presentó. ¿Quién se lo dio preparado?: Rechazo completamente el término de que se manipuló un informe.: Se lo puedo mostrar.: Usted podrá decir que había un informe que publicay habría que verlo porque en fin…, pequeño paréntesis. ¿Sabe usted quetiene relación con Mediapro?: No.: ¡Ah, no! ¿Por qué no investiga? Investíguelo, por favor. Investigue la relación que tienen.: ¿Qué tiene que ver con la Comunidad de Madrid?: Que no sé si usted está defendiendo los intereses generales de los madrileños o los particulares de un lobby de un grupo de comunicación.: Lo que está claro es que usted los ha dañado.Las afirmaciones de Manuel Soriano sonni tiene, ni ha tenido ninguna relación con. De ningún tipo: ni accionarial, ni comercial. Sería perfectamente legítimo, ya que Mediapro es un importante grupo de comunicación. Pero resulta que este periódico jamás ha tenido relación con Mediapro, ni con ninguno de los dueños de Mediapro.Tenemos así un primer hecho: Manuel Soriano es un mentiroso. Y no uno cualquiera. Es alguien quede Madrid, a los representantes de todos los ciudadanos.¿Por qué miente Manuel Soriano? A priori, hay dos posibilidades:. Dado que existe un conocido periódico digital que sí tiene relación con Mediapro (Público), cabe la posibilidad de que Soriano sea un ignorante que confunde las cosas y no sabe dónde tiene la mano izquierda (la derecha sí sabe, pero a ese tema vamos luego). Pero si alguien va a comparecer en la Asamblea de Madrid, tiene que mostrar un mínimo respeto por los diputados: si no tiene capacidad para distinguir las cosas, debe prepararse antes la intervención y llevarla escrita. Así lee el papelito y prueba superada. En resumen: si Soriano mintió por ignorancia, es una ignorancia culpable. No le pilló desprevenido, sabía adónde iba y a lo que iba.La segunda opción es que Manuel Soriano mintiese por mala fe. ¿Qué pretendía al establecer esa falsa relación entrey Mediapro? Pues pretendía convencer a sus señorías de que este periódico desveló determinadas informaciones sobre la compra de derechos de fútbol a Mediapro porque entre ambas compañías "hay una relación". YManuel Soriano: así es como ha actuado él en su vida profesional (pero a ese tema vamos luego), ocultando o publicando informaciones dependiendo de su relación con los protagonistas de la noticia. Un periodista publica una información cuando cumple dos características: que haya comprobado su veracidad y que sea de interés público. Si Manuel Soriano tuviese algo que objetar a la información depodría argumentar que no era cierta o que no tenía interés público; pero como las noticias son impecables, razona en términos de comisario político, de favorecer o perjudicar a un "lobby".Como no tengo la capacidad (ni el interés) de leer mentes ajenas, no sé si Manuel Soriano mintió por ignorancia o por mala fe. Lo que sí sé es que si a Manuel Soriano le quedase un mínimo de dignidad (pero a ese tema vamos luego), este sábado por la mañana debería hacer dos cosas: escribir una carta a la presidenta de la Asamblea de Madrid pidiendo perdón por haber mentido de forma descarada a sus diputados y escribir una carta apidiendo disculpas por haber intentado difamar a este periódico al sugerir que publica noticias por intereses espurios.¿Quién es Manuel Soriano? Bastaría un hecho para definirlo. Manuel Soriano es la persona que, siendo director general de Telemadrid, envió una nota al jefe de Gabinete de Esperanza Aguirre con el siguiente texto "Querido Regino. Te mando la primera parte del documental que daremos el jueves y el viernes en prime time. Pásaselo a la presidenta. Creo que ha quedado bastante bien cinematográficamente e ...... Un abrazo, Manolo".El documental era sobre el 11-M y había quedado bastante bien "ideológicamente" porque daba pábulo a las mentiras de, probablemente el ejercicio de antiperiodismo más infame perpetrado en España en cuatro décadas de democracia.Ahí tienen ustedes, desnudos, todos: un comisario político encargado de la pureza ideológica de los documentales de Telemadrid, un servil al que le falta tiempo para decirle a la jefa que se ha portado muy bien. Pásaselo a la presidenta, querido Regino.Ahí está expuesto en todo su esplendor Manuel Soriano. Pero sería injusto hacia su persona no tener en cuentade su biografía:– Manuel Soriano llegó a una televisión pública que tenía prestigio y era bastante plural y la convirtió enaudiovisual al servicio de su dueña, Esperanza Aguirre (a la que ya había servido previamente como jefe de prensa en el Ministerio de Educación y en el Senado).– Manuel Soriano es uno de los principales culpables del, primero en su calidad de director y luego de presidente de la cadena pública. Un hundimiento que, mientras se perpetraba, llenó los bolsillos de alguno de sus amigotes.– Manuel Soriano es uno de los grandes responsables, por su nefasta gestión, del(quienes, por cierto, en vez de bajar los brazos y rendirse dieron una admirable batalla contra los corruptos).– Manuel Soriano es el directivo de Telemadrid que, mientras Ignacio González compraba áticos y Francisco Granados organizaba volquetes de putas, no encontró el momento para que la cadena pública denunciase ni uno solo de los múltiples episodios de putrefacción dely que tan bien le pagaba sus servicios.Pero todos esos méritos no justifican que se presente en la Asamblea y mienta así a los diputados. Y tampoco que intente manchar el nombre de un periódico que, humildemente y con el principal apoyo de sus suscriptores, intenta cumplir con su