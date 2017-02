La gestora nos excluye de las ponencias del Congreso

¿De qué cultura de partido nos están hablando quienes excluyen de esa colaboración en las tareas de reflexión y debate a una parte del PSOE? ¿en todo tipo de actuaciones, así como la adopción de medidas de distensión para? ¿No son conscientes de la gravedad de semejante exclusión que no pasa desapercibida para una parte importante de la militancia,en las decisiones tras la conspiración que alcanzó sus objetivos en octubre?Digo yo que la voluntad de pacto y de no agresión gratuita que se jacta de practicar la gestora y sus apoyos hacia el Gobierno de Rajoy, como oposición útil, podría aplicarla al conjunto de la militancia socialista. Me temo que la idea que tienen de la democracia interna, de la participación y de la unidad,. Para ellos no existimos. ¡Qué oportunidad han perdido!