Los congresos de los partidos, el musical

El paisanaje asiste entretenido al show de los congresos de los partidos.

¿Cuándo empezamos a sentir este interés inusitado por los congresos de los partidos? No me refiero a los periodistas, hablo como ciudadana Martos, como española que odia el despertador, adora las alcachofas y sufre de tendinosis del supraespinoso. ¿De verdad nos interesa tanto el asunto congresual a las personas físicas, o esque nos ha enganchado? Los partidos bailan a ritmo de congreso ♪“Follow the leader, leader, leader”♪ y nosotros seguimos la melodía con los pies. Muy fan.¿Si le preguntaran en un concurso televisivo, cuántos congresos políticos recuerda de memoria, a bote pronto, sin acudir al comodín de Google, cuántos nombraría? Yo, cuatro:- El decimotercero del PSOE, el de Suresnes (1974). Mientras España vivía en blanco y negro, Francia exhibía pelis prohibidas y acogía congresos en el exilio. Allísecretario general, con su melena al viento de la futura transición y su chaqueta de entonces, la de pana.- El décimo del PP (1990)., después de entregarle una carta de dimisión que autorizaba al superhéroe de Palomares a fulminarlo cuando quisiera. Don Manuel la rompió con su conocida contundencia y José María pasó a liderar ese partido del que- El trigésimo quinto del PSOE (2000)., por nueve puntos, nine points, neuf points.- El decimosexto del PP (2008). Tras los famosos lunes negros,de Valencia, sudando a chorros, por el esfuerzo invertido en subir el Tourmalet genovés, con, la lideresa, al frente del pelotón de la vieja guardia aznarista,No me viene a la memoria, al primer intento, ningún otro. Tampoco recuerdo conversaciones cerveceras con amigos sobre cada congreso político, ni quinielas, ni. La vida informativa se divide entre la penúltima barbaridad de Donald, el barómetro –la lluvia, ya saben, rebaja el precio de nuestra factura de la luz– y la tensión precongresual no resuelta.Uno de los dos previos más ruidosos, en este momento, el de Podemos. La no-movida entre Iglesias y Errejón –negada una y otra vez por sus protagonistas, en paralelo a las declaraciones de ellos y de sus “entornos”, que–, ha desdibujado la idea fuerza de renovar el país abriendo puertas y ventanas, para desviar nuestra atención hacia laEl paso de aquel mensaje, en modo Amador Mohedano y Rosa Benito, que tampoco son holandeses, ha sido tan rápido como cuando alguien aprovecha tu cabezada de diez segundos en el sofá para hacer zapping. Cuando despiertas, no sabes dónde estás, en este caso, no sabes dónde están ellos. Algunos bastante lejos, como Luis Alegre; otros esperando en la distancia, como Carolina Bescansa y Nacho Álvarez.En el PSOE la cosa también está animada. Su congreso llegará en verano, como el melón, peroEl primer candidato oficialmente postulado, Patxi López , que algunos perciben como, se anuncia como pacificador para devolver la tersura al capullo que han deshojado entre todos.El segundo postulante, Pedro , sigue de gira por España. Como las velas de broma de los cumpleaños, a Sánchez lo soplan y lo soplan pero nunca acaba de apagarse. Su “no es no”, convertido en grito de guerra,Sánchez lleva más kilómetros por España que Imanol Arias y Echanove en Un país para comérselo. Lo suyo es “un marrón para comérselo”, liderar hoy el PSOE es más difícil que poner orden en un cumpleaños infantil en un burger.La tercera, la candidata que nunca acaba de decidirse. Susana mantiene la tensión, desde hace dos años, como una experta guionista de culebrón. Díaz, como las croquetas de tu madre pero sin tu madre.Dicen ahora que el PSOE busca un cuarto candidato, virgen e impoluto,. Que si un sebastianista liberal llamado Víctor Gómez Frías por aquí, que si el aragonés Ignacio Urquizu por allá, muy entretenida la trama...En cuanto al PP, el único morbo posible lo representa Dolores de Cospedal . Descartada la puesta en duda del milagro mariano, como ser ignífugo que es, solo queda debatir el don de la ubicuidad de la ministra de Defensa.En Ciudadanos todo en orden. Rivera ha superado ely ha sido aprobado por sus compromisarios con un 97% de los votos. La formación, cual turista japonés en la ciudad.¿Y ustedes qué tal? ¿Muy concernidos por los congresos varios? ¿Duermen bien, hacen las digestiones sin problema, o la preocupación por el organigrama ajeno no les deja vivir?Imaginen que los congresos se centraran en el proyecto de país que cada partido ha pensado para España..., que todos se desvivieran por nosotros con tanto interés como el que nos piden para sus jaleos internos. Imaginen que fuera ese el leitmotiv de la composición musical que cada orquesta política interpreta...Ahora vuelvan a la tierra. Es lunes, hace frío y