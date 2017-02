Podemos en positivo

________________



Jorge Uxó, profesor de Economía en la Universidad de Castilla–La Mancha y Candidato al Consejo Ciudadano Estatal en el Equipo de Íñigo Errejón – Recuperar la ilusión.

Estamos en una, en la que todos los esfuerzos deben estar puestos en tener un buen debate que nos permita elegir la mejor estrategia para demostrar a los que nos están apoyando, pero también a los que faltan por venir, que podemos ser útiles para mejorar sus condiciones de vida.Casi todo mi esfuerzo militante en Podemos se ha dedicado hasta ahora a contribuir con muchos otros compañeros en la elaboración de unpara un gobierno de cambio. Esto ha significado, fundamentalmente, traducir en un conjunto coherente de propuestas verdaderamente transformadoras, realistas, aplicables y relevantes, lo que es una realidad compartida por toda la organización: que la economía esté de verdad al servicio de la mayoría, asegurando un progreso inclusivo y sostenible.Para lograrlo, hemos participado en reuniones con otras áreas de Podemos y con personas vinculadas a otras organizaciones y a los movimientos sociales, y hemos escuchado demandas y propuestas. Con ellas, hemos podido articular un marco coherente de política económica, y hemos puesto los números que se necesitaban para demostrar el rigor de nuestras propuestas y su viabilidad, conjurando el lugar común de que, con Podemos, "las cuentas no cuadraban". Al contrario, hemos conseguido demostrar que es posibleLa participación en debates o la aparición en los medios de comunicación ha tenido también otro efecto positivo:(la renta garantizada, la pobreza energética, la Ley 25, el empleo decente) y modificar el enfoque convencional. En muchos casos, esto se ha conseguido claramente. Por ejemplo, el dogmatismo con el que se abordaba hace no tanto tiempo el ritmo acelerado al que debía reducirse el déficit público ya es ampliamente cuestionado, igual que las supuestas ventajas de la devaluación salarial. La transición energética se identifica ya como la mejor palanca para impulsar un verdadero cambio de modelo productivo, y también empieza a estar claro que la falta de ingresos públicos y de progresividad fiscal, y no el exceso de gasto en servicios públicos fundamentales, es el verdadero problema fiscal de España. En otros casos, como la oposición a la reforma laboral, hemos acompañado el importante trabajo de otras organizaciones, en este caso los sindicatos.En resumen, pudimos presentar a las dos elecciones generales el mejor programa, y alcanzamos un cierto consenso social sobre muchas de nuestras propuestas. Esto es un. Y es el resultado del convencimiento de que Podemos es un partido para gobernar, y que eso requiere tomar la iniciativa para ser la verdadera locomotora del cambio.Aunque tuvimos un apoyo notable a ese programa, no fue suficiente, y ahora nos toca defenderlo desde la oposición. Y la razón por la que doy el paso a presentarme por primera vez en un proceso de elección interna es precisamente que veo que este. La dinámica de la trinchera y el repliegue es contraria al camino que hasta ahora habíamos seguido: la iniciativa, el ensanche de nuestros apoyos, la utilidad de nuestra fuerza.La presencia y la confluencia de la gente de Podemos con el resto de la sociedad civil no está en discusión. Pero además de esto, fuimos votados para aprovechar nuestra presencia en las instituciones para transformarlas y llevar allí los verdaderos intereses de la mayoría. Para denunciar la actuación del gobierno y sus socios, pero también para impedir con nuestras iniciativas que se consoliden los recortes que se han llevado a cabo, y los que puedan estar por llegar.o de denuncia, sino para tomar la iniciativa, marcando la agenda del parlamento con propuestas audaces, bien escogidas y creíbles, que respondan a las preocupaciones sociales. Para ganarnos ya la confianza de la gente en que Podemos, de verdad, es la alternativa al gobierno del PP.Tenemos muchas oportunidades para ello. En economía se me ocurren dos ejemplos inmediatos. Uno es la necesidad de poner en primer plano de la discusión nuestro Plan de Renta Garantizada para mejorar la ILP sobre rentas mínimas promovida por los sindicatos. Otro es adelantarnos a las discusiones del Pacto de Toledo, para evitar que se imponga una visión unilateral de la reforma de las pensiones (hay un problema de sostenibilidad financiera que se corrige recortándolas) y se reconozca en cambio que paralo que se requieren son más bien medidas por el lado de los ingresos y la derogación de las reformas del PSOE y del PP.Es cierto que en las actuales circunstancias estas iniciativas podrían no prosperar, pero eso no significa que sean inútiles, ni mucho menos.a la vez parte de la Gran Coalición y aparentar que lidera la oposición al PP. Pero si Podemos pasa de verdad a la ofensiva y marca la agenda,: o apoya estas propuestas y demostramos nuestra utilidad, obteniendo conquistas para la gente, o se repliega en su apoyo en el PP y nosotros lideramos la oposición en torno a nuestro programa.Para terminar, no quiero olvidar algo muy importante: el día después de Vistalegre,y trabajando en un mismo proyecto, como hasta ahora ha ocurrido en el equipo económico de Podemos. Algunos de sus miembros me acompañan en la candidatura al Consejo Ciudadano de la que formo parte. Otros apoyan otras candidaturas. Y otros ni sé qué van a votar ni se me ocurrirá preguntarlo. Porque lo que nos une es Podemos y su papel a favor de la gente. Claro, que esto ha sido muy fácil, porque al frente de este equipo está Nacho Álvarez, que ha demostrado en estas circunstancias altura de miras y nada de sectarismo. Que no vaya a estar en el próximo Consejo Ciudadano debe hacernos reflexionar a todos, y buscar la solución: