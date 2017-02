Mujeres mayores y feminismo en Podemos

________________



Victoria Sendón de León es doctora en Filosofía y candidata del Círculo Sectorial Transparentes al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

Hablar hoy de mujeres mayores, con la esperanza de vida actual, es muy relativo. Sin embargo, semánticamente está muy anclado todavía al término viejas. Nada más alejado de esa realidad que el. Un círculo al que me he unido recientemente, pero con el tiempo suficiente como para ir conociendo a sus integrantes y captar el espíritu que las caracteriza:Hoy, la mayoría de mujeres mayores de 50 y las jubiladas todavía somos jóvenes. Un círculo que habla a las claras de que Podemos no está integrado solamente por treintañeras, como aparece con frecuencia en los medios.Nada más lejos de la realidad que las mujeres de Transparentes nos situemos en la retaguardia ni en el ejercicio de la intendencia, sino que decidimos aparecer también en esa vanguardia que represente la totalidad de una sociedad plural y plurifacética, en la quEs lo que comprobamos en aquella Marcha del Cambio del 31 de enero de 2015 en Madrid. Mujeres con sus hijos y hasta con sus nietos recuerdan la ilusión de aquellos momentos, de un acontecimiento que fue histórico.sobre sus cabezas, la emoción que le inunda conforma una sinergia que trasciende a los individuos mismos, como bien explicaba Hannah Arendt.Slavoj Zizek, refiriéndose al acontecimiento que tuvo lugar en la plaza de Tahrir en El Cairo, escribe:. Por eso, aquella marcha de Madrid no apelaba sólo a los sentimientos del pueblo, sino también a la razón, una razón cargada de razones. Un PSOE que se había escorado hacia la Tercera Vía, propugnada por Anthony Giddens, y llevada a la práctica por Tony Blair y la socialdemocracia europea, había provocado que la ciudadanía expoliada se quedara sin verdaderos referentes que representaran a una amplia clase media que quería un cambio y mejores condiciones de vida.por la Guerra Civil, la República, la memoria histórica, la OTAN o las bases americanas, no supieron comprender que las prioridades eran otras. De los sindicatos, mejor no hablar. Burocratizados, indolentes y miopes, no eran bien recibidos en las plazas de la resistencia democrática.En todo este contexto, en plena crisis económica, con una casta corrupta, enriquecida e incapaz, cuya impunidad radicaba en otra crisis, ésta de valores, quesin otra preocupación que la de enriquecerse o mantenerse en sus poltronas. El acontecimiento del 15-M fue la chispa, la savia y el combustible del cambio, un cambio en el que se sentían representados una extensa clase media, los jóvenes sin futuro y los mayores sin presente. Y luego llegó Podemos, que parece que ha reducido el espectro inicial a una juventud desencantada, especialmente de varones.Pues bien,, es decir, luchadoras por los derechos civiles de las mujeres y por una sociedad más humanizada, nos hemos hecho presentes, hemos pasado de invisibles a visibles y constituido un grupo sectorial en absoluto separado de las feministas más jóvenes del partido, ya que estamos convencidas de que la especificidad no significa dividir el movimiento, sino multiplicarlo. Sabemos que. Nos avala nuestra experiencia militante durante el franquismo, la Transición y la democracia conseguida en 1978. Nos avala, más aún, la experiencia de vida como mujeres en unacomo iguales, cuando no maltratado o excluido de los centros de poder, de las instituciones representativas de la ciudadanía; representativas de otras mujeres como nosotras, con situaciones en muchos casos de lo más vulnerables.Es muy significativo que Podemos sea el. ¿Por qué? Porque parece que Podemos sólo concitara la necesidad de cambio en la juventud. Pero no es así, aquí estamos, con programas específicos que tratan de conseguir que las mujeres olvidadas y más pobres –con unas pensiones mínimas porque nunca han cotizado a la Seguridad Social, con horarios de trabajo de 24 horas al día, que desconocen las vacaciones y que realmente no se jubilan jamás– vivan con pensiones dignas, semejantes al menos al salario mínimo interprofesional, que una Administración desmemoriada y cruel les niegan., que en el Estado Español son más de dos millones de mujeres. Son temas específicos que tal vez las jóvenes no tengan tan en cuenta.Asimismo,que, como un crimen propio de la barbarie, se ceba en el cuerpo y en la psique de mujeres y criaturas. O esa otra violencia más sutil y peligrosa,, que vemos todos los días en imágenes y comportamientos que nos degradan como mujeres. Nos duele profundamente esa prostitución de trata que nos devuelve a los siglos del esclavismo y que se ha llegado a naturalizar.Sabemos quey no vamos a renunciar a ello. Recojo el mensaje de una mujer de nuestro grupo, que ha escrito en el chat que manejamos entre nosotras: "Chicas, tenemos que echar toda la carne en el asador. Hay que darle un rumbo de unión a todo esto. Deberían dejarnos a las mujeres conciliar y reconducir los conflictos".Como siempre ha sido, porque habelas, hainas.