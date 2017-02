Ahora que son pijos

En las vísperas de–matanza, faena, duelo a la sombra… utilícese cualquiera de los muchas imágenes que ha sugerido el sonido ambiente previo a la cita– salía un servidor aturdido por el golpe de talento recibido como espectador de El Cartógrafo, de Juan Mayorga, con unos inmensos Blanca Portillo y Jose Luis García Pérez, cuando al conectar la radio del coche sufrí otro golpe que por unos instantes me arrancó de la dulce conmoción del gran Teatro –con mayúsculas– para situarme ante la insolente presencia de la demagogia más cutre.Conversaba mi compañero David del Cura en La Brújula de Onda Cero con alguien a quien no pude reconocer en principio, sobrey la actitud poco coherente, a juicio del interlocutor, de una parte de los responsables del partido. Les afeaba su sobrevenido gusto por la moqueta y añadía literalmente para apoyar tal afirmación: “”. Sorprendido, Del Cura preguntaba si es que se había producido una mutación al llegar al Parlamento. “Mirad –respondía el invitado- mirad las diez diferencias, que la gente haga ese ejercicio”. Y ahí quedaba la cosa.Me pareció una observación intolerable y de la indignación pasé a un punto de ansiedad por saber quién era el sujeto que lanzaba semejante consideración en el contexto de una conversación crítica con Podemos.No es Podemos, lo sabe cualquier lector medianamente atento a lo que se publica cada semana en esta columna,, entre otras cosas porque desconozco cuáles son, pero una afirmación de ese tipo utilizada como argumento crítico se me atragantó absolutamente y me llevó a pensar en alguien ejerciendo de mamporrero de alguna nueva campaña contra Podemos, otra más basada en decir tonterías, a cual más grande, por ver si cuela y cala. Bien que demasiado tosca, demasiado frívola, sí, pero cosas peores se han visto y se han oído. ¿Quién sería?En pocos segundos pasé de la sorpresa al estupor.. Sí, Monedero, el padre fundador de Podemos, el ideólogo de la rectitud política, el guardián de las esencias,que había osado convertirse en alternativa a Iglesias., que se habían acomodado a la estética parlamentaria. Poco antes el mismo Monedero –he escuchado posteriormente los más de tres cuartos de hora de diálogo en la radio- había subrayado que la estrategia de la formación debería pasar por hacerse más fuertes en la calle, “con la gente”, que en el Parlamento: “ningún cambio importante llega sin la presión popular”. Y establecía esa consideración como diferenciadora con esos errejonistas acomodaticios hasta el pijerío. En otro momento de la entrevista afirma que, pero durante el diálogo cultiva sin pudor la crítica ligera y hasta el ninguneo, como cuando recuerda que quienes “inscribimos Podemos como partido sacándolo del 15-M fuimos Pablo Iglesias, Carolina Bescansa y yo”.El tono amable del señor Monedero en el diálogo no impedía que trascendiera el fondo que cimenta su argumentario –insisto, pobre a mi juicio-, que no es otro que el de. Algo muy leninista pero que casa poco con lo que debiera ser el debate político en general y el de quien aspira a innovar en particular. De hecho, ese suele ser el fundamento de los populismos, amigos también de pensar que tienen la razón absoluta y el conocimiento real de las necesidades ciudadanas más allá de los propios ciudadanos, o inclinados a considerar que todo es un error fuera de ellos.. Y subrayo la coincidencia consciente de que me va a caer la del pulpo, que es lo que suele pasar cuando uno osa defender posiciones críticas con Podemos. Salvo si son de Podemos, claro. Si cualquier de los que hemos sido y somos críticos con ese partido hubiéramos osado escribir lo que se han dicho entre ellos por muy profesores o filósofos que sean, hubiéramos sido fusilados en el amanecer constante de las redes sociales que todo lo pueden y todo lo manchan.Pero, en fin, no es esa la cuestión, sino lo de hoy en Vistalegre, que pudo haber sido –así lo planeó Iglesias hasta donde yo se- lay suerte tendrán si es la de la supervivencia y no la de la división.. Quizá es una crisis de crecimiento, quizá un paso necesario para madurar, quizá el inevitable dolor del parto final. Quizá. Pero mucho me temo que dado el nivel argumental de los combatientes, sobre todo en estas fechas previas de calentamiento, no cabe esperar que el recorrido histórico alcance niveles medianamente aceptables., no es una buena noticia para la política española.…no parece el gran debate.Eso sí, puestos a aceptarlo, no sé realmente quién está en cada bando. Quizá desde hoy empiece a aclararse.