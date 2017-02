Rodrigo Rato, menudo es mi PADRE del milagro económico

Era difícil destacar, informativamente hablando, en la semana fantástica del juicio al expresident Artur Mas por el 9-N; la delcon aires de bronca de Gran Hermano VIP; la de las trumpadas de Trump con los jueces.Pero tú, Rodrigo,en el sentido de decepcionar, en el otro parece ser que no has parado de hacerlo–. “Rato defraudó 6’8 millones al fisco, durante once años, según la policía antifraude de Hacienda”, así se titula tu nuevo. Muy grande, muy fan.Según el informe que la ONIF entregó al juez, hayno declaradas en el IRPF y has superado los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años (de 2004 a 2015). ¡olé ahí!Perdón, me dicen por el pinganillo que en todos menos en 2005. Lo cual significaría que ese año no estuviste a tu altura,donde fondea tu yate...Atendiendo al informe,tus palabras en 1996:“Aquellos que hacemos el esfuerzo de contribuir como marcan las leyes al sostenimiento de los gastos del Estado, nos vemos seriamente perjudicados y se ven seriamente perjudicados los intereses de todos los españoles por el crecimiento del fraude” .Lo cual es muy normal, Rodrigo, en los noventa todos hacíamos cosas que ahora no sostendríamos. Cuántos de los que transitaban finde tras finde la ruta de bacalao, ahoraa tirar la basura...La gente cambia y evoluciona, a ti en los noventaal fisco y unos años después, al madurar, según este informe, aprendiste a hacer la declaración con el programa PADRE del milagro económico . Guay.A raíz del documento filtrado a los medios, hemos sabido que durante tu etapa de vicepresidente y aspirante a sucesor de Aznar, concedistedel que eras propietario a través de Miguel Ángel Quevedo, tu testaferro según la Agencia Tributaria. Eso sería especie de¿no?Claro que ¿a quién no le va a venir bien una autoconcesión de una subvención española ? Pregunta que, por obviedad en su respuesta, podría suceder a la mítica de Encarnita, estrella de Callejeros: “¿?”Añade que en esa misma etapa, cobraste de varias empresas del IBEX a través de tus sociedades . Vamos, que te cundió la vicepresidencia más que a mi madrecon agujas del número diez.Cuenta también la ONIF que no declaraste en el IRPF las retribuciones resultantes de asesorar al banco turco Akbanc mientras presidías Caja Madrid, 91.319 euros. O sea, quetu breve escarceo otomano, que al personaje de Ana Belén el suyo en La pasión turca de Gala...Y luego está la gira de conferencias que iniciaste al abandonar el FMI en 2007.que facturaste a través de Arada, una de las sociedades investigadas por presunto fraude.Hasta 65.000 euros cobraste por conferencia. Ya lo decía tu secretaria en su declaración ante la Policía: “Rato dijo que daría conferencias porque pagaban muy bien”. Y tanto,en una que pronunciaste en Oviedo, aquella en la que dijiste: “El mercado se equivocó, ha minusvalorado el riesgo”. Que yo me pregunto ¿y quién se equivocó al elegirte y minusvaloró el riesgo que suponía darte poder económico?Has remitido un escrito al juez,el informe de la ONIF así como actuación de la Fiscalía en las diligencias de entrada especialmente en lo que se refiere a los registros en tu domicilio y en tus oficinas. Niegas taxativamente el delito que te atribuye la Policía Antifraude de Hacienda y defiendes que tributaste 6,2 millones entre 2009 y 2014. Además afirmas que la denuncia original tenía. O sea, dejas caer una vez mas que Montoro te tiene manía...Hace unos días también emitías un comunicado para informar de tu recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Madrid. En ella, solicitas al juez que controle la actuación de la UCO porque vienes a decir que van un poco a su bola. La Asociación Unificada de Guardias Civiles te ha respondido pidiéndote que respetes su labor y que no obstaculices la investigación , que no tienen el tricornio para farolillos.Según tu versión, el mundo está contra ti, has pasado de ser el baranda máximo del FMI a Calimero en un abrir y cerrar de casos. Qué ganas tendrás ya de que salga y sol para relajarte yOjalá se aclare pronto todo lo tuyo, que estamos en un ¡ay! Rodrigo, por si te hubieras llevado, sin querer, algo de lo nuestro. Y también por nuestra salud, especial mención a las personas que sufrimos trastornos en la articulación temporomandibular, que de tanto abrir la boca ante cada novedad en la investigación de tu/s caso/s, se nos va a salir, definitivamente,En cuestión de defraudar,