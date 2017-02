Más política para Catalunya

__________________



Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa.

Me podrán llamar ingenuo, me acusarán de ser blando o de llegar tarde porque digan que la situación no tiene salida. Incluso podrán decir que soy un imbécil por intentar vías, para buscar una solución al contencioso político que se vive en Catalunya, que ya no resuelven nada porquey la confrontación hasta el final resulta inevitable.En este escenario negro, las iniciativas soberanistas insisten en el objetivo de desbordar, con el apoyo de movilizaciones, el marco constitucional y estatutario,y juegan la estrategia del victimismo. En frente, a la incapacidad del PP y C's de entender la realidad de España, a lase suma la intensificación de la judicialización del proceso. Ambas nos han llevado a un callejón sin salida.Pero tengo muy claro que no me identifico con ninguna de esas posiciones y desespero ante la prácticaque defiendan la democracia buscando cómo conjugar el principio de legalidad con el principio democrático. Y mostrándose dispuestos a dejarse la piel en una negociación difícil. ¡Cómo echo en falta la responsabilidad democrática y el catalanismo constitucional de Ernest Lluch!La situación límite que se vive en Catalunya como consecuencia del contencioso que enfrenta a la Generalitat con la Administración General del Estado, no sólo afecta negativamente a las relaciones entre las instituciones y entre las fuerzas políticas sino que provoca grandes incertidumbres –ante el desprecio a la regla de oro del respeto a la legalidad– y consecuencias en el clima de convivencia ciudadana.La mayoría social de Catalunyay demanda soluciones mientras contempla a partidos de gobierno. Por ello, para un demócrata no caben ni el silencio ni la resignación. Tampoco podemos pensar que la solución radica en aplicar la fórmula de ruptura social que conlleva una consulta de autodeterminación que, hoy por hoy, se enfrenta a obstáculos legales insalvables. Ni en la falta de respuesta a demandas de la sociedad catalana en favor de más autogobierno, más eficacia en la gestión y menos corrupción. Es alentador recordar que la historia está llena de ejemplos en los que la política se abrió paso en la resolución de conflictos que habían llegado al borde del precipicio.Rotas, desde hace tiempo, las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat catalana, se debiera trasladar una iniciativa por el diálogo y entendimiento al marco democrático del Parlamento español. Afirmo, con rotundidad, quepara la resolución de las diferencias entre la Generalitat y el Estado en cuestiones competenciales, en el reconocimiento de la personalidad singular catalana, en inversiones en infraestructuras o en materias económicas y financieras.A medio plazo, los Socialistas tenemos quemediante la reforma de la Constitución con el acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, introduciendo un nuevo modelo de estructura federal. Pero no podemos esperar al inicio del complejo proceso de reforma constitucional. Es necesario explorar ahora, para el caso catalán, todas las posibilidades prácticas que permite la Constitución desde una lectura flexible y abierta del texto. En línea con la concepción de un "constitucionalismo útil", como defendía Ernest Lluch en sus reflexiones políticas sobre la búsqueda del diálogo y el entendimiento para superar el desencuentro sobre el modelo territorial yEl Ernest Lluch teorizó acerca de un "constitucionalismo útil" que podría permitir encontrar fórmulas de reconocimiento a la personalidad histórica de Catalunya en la realidad de una España plural. Y lograr la garantía constitucional hacia el carácter nacional de Catalunya, su conciencia propia y la ampliación de su autogobierno.En el caso que nos ocupa, en un mundo de soberanías compartidas e interdependencias crecientes en todos los planos, se trata de, el encaje de Catalunya en España y la viabilidad al desarrollo de proyectos compartidos entre Catalunya y una España entendida comoMás allá de los desaciertos políticos, del cambio de orientación que introdujo la tardía sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las actitudes irresponsables de las autoridades que han provocado esta fractura,en el Congreso. Sería útil para el diálogo entre los grupos, el estudio y la presentación de propuestas y medidas para encauzar de modo democrático las discrepancias, como corresponde a un Estado de Derecho.