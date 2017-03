8 estereotipos ridículos que aún sufren las mujeres (contados por un hombre)

1. Las mujeres son débiles

2. Las mujeres son un peligro al volante

3. Las mujeres deben vestirse como mujeres

4. Las mujeres son de letras; los hombres, de ciencias

5. Las mujeres no sirven para el Ejército

6. Las mujeres no son tan creativas como los hombres

7. Las mujeres no se aclaran con la caja de herramientas

8. El campo no es lugar para mujeres



Xavier Martínez-Galiana es estudiante del Máster en Periodismo de Datos del Centro Universitario Villanueva.

Son débiles, no saben conducir, no sirven para el ejército, deben ir maquilladas al trabajo… Estamos en 2017, pero. Las estadísticas demuestran que cada vez hay más mujeres en trabajos que antes eran exclusivos de hombres. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora –8 de marzo– se debería reivindicar que las contratasen por lo que saben hacer bien y no por lo guapas que sean. Repasamos ocho de los prejuicios que aún tienen que soportar las mujeres en el siglo XXI.Más de un hombre querría para sí la fuerza explosiva de las chicas de la halterofilia . Pueden levantar más de 75 kilos sin despeinarse. Literalmente. Que le pregunten a. En España, había 693 mujeres con licencia para competir en este deporte en 2016. Los hombres eran casi el triple. Galicia es una tierra fértil para el levantamiento de peso. Hay 113 mujeres, más que en ninguna otra comunidad. ¿El secreto?cada año y organiza pruebas de coordinación y flexibilidad. A los mejores les enseñan de forma gratuita. Así apareció la coruñesaEn la película Taxi: derrape total , Queen Latifah da vida a una taxista de armas tomar que ayuda a un policía a detener los malos. Pocas actrices han interpretado este papel en el cine. Aunque el día a día de las taxistas españolas es menos surrealista, existen.. 768 de un total de 13.164, según cifras del Área Metropolitana del Taxi a finales de febrero., cuando se contaban 390. En Madrid, 741 mujeres conducen un taxi.de los 20.655 taxistas que circulaban por las calles de la capital a finales de enero de este año, de acuerdo con datos del Ayuntamiento . Hace unas semanas, las taxistas celebraron su quinto encuentro nacional en Fuentes de Ebro, Zaragoza. Hasta hace cinco años, ellas solían pagar mucho menos que ellos por el seguro del coche. Hoy existen aseguradoras sólo para mujeres:Twitter hirvió en febrero cuando, presuntamente, Donald Trump ordenó que las mujeres de su gabinete se vistieran como mujeres. Lo dijese o no, si se maquillan son percibidas como atractivas, competentes, agradables y fiables; lo que. Esta es la conclusión de un estudio de 2011 patrocinado por Procter & Gamble y diseñado por investigadoras estadounidenses. Con pintalabios o sin él, es más probable que las mujeres obesas o con sobrepeso encuentren, según otro estudio de la Vanderbilt University . La profesora Deborah L. Rhode añade en su libro The Beauty Bias (El sesgo de la belleza) que los estándares de apariencia física marginan a las mujeres con menos recursos:En el curso 2015-2016, había 838.897 alumnas y 706.616 alumnos matriculados en la Universidad española, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) , si contamos estudios de grado, primer y segundo ciclo, máster y doctorado. Las ramas de ciencias e ingeniería y arquitectura son terreno masculino: ellos son un 36% más. Por ejemplo, de los 73 grados que ofreció la Universitat Politècnica de Catalunya el curso pasado,, como Diseño Industrial e Ingeniería Biomédica. Pero fueron minoría en el resto: en Ingeniería Informática hubo 135 alumnas para 1.517 alumnos y en Ingeniería Mecánica, ellas fueron 77 y ellos, 882. Aun así,. No es una cuestión de capacidad, sino de elección. Y cada vez hay más científicas. Patricia Ortega es, después de 29 años de servicio. A finales de 2016, había un: 15.075 de 119.444 militares, según el Ministerio de Defensa. En 1988, cuando se les permitió ingresar en los tres ejércitos, no había ninguna. Hoy, la mayoría de ellas (12.536) trabaja como soldado de tropa y marinería. Suboficiales hay 1.250, en puestos de sargento o brigada, y 1.280 son oficiales, ocupando puestos de teniente, capitán y comandante. Entre las oficiales hay, con sus tres estrellas cosidas al uniforme. Es cuestión de tiempo que conozcamos la primera general.Según la consultora Scopen, de 543 líderes creativos que trabajan en agencias de publicidad, servicios de márketing y digitales en España,. “El creativo tiene un horario que no existe”, explica Ana Zumalacárregui, de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP). A esto se añade que la publicidad ha estado dominada por hombres. Para paliar la falta de mentes femeninas en la sección creativa de las agencias, hace un año surgió Más Mujeres Creativas . Los objetivos son dotar de referentes a las jóvenes graduadas y lograr la igualdad de oportunidades. Gracias a su labor, el festival de publicidad El Sol se ha comprometido a que. Por ahora, sólo 3 mujeres son directoras generales creativas de las 30 firmas que se integran en la AEACP. Pero da la casualidad que Mónica Moro, de McCann,, de acuerdo con el informe anual de Scopen.Los estereotipos nos hacen creer todavía que no distinguen una llave Allen de una llave inglesa. Pero en España,en el curso 2014-2015, informa el Ministerio de Educación . Los hombres, sólo fueron un 11% más. De todas las alumnas, 28.509 se decidieron por grados básicos, medios y superiores en los que ellos eran aún mayoría abrumadora: electricidad y electrónica, fabricación mecánica, madera y mueble, informática o mantenimiento de vehículos autopropulsados.El, en especial de ecoturismo, artesanía y agroalimentación. De éstas, el 79% son autónomas; y 283.291 eran titulares de explotaciones agrarias, según el último censo agrario de 2009. Además,. A pesar de la mentalidad machista y las dificultades para conciliar la vida familiar, en 2011 había un 16% de alcaldesas en municipios con menos de 5.000 habitantes. Un 3% más que en la legislatura anterior. Las mujeres superan a los hombres del campo en estudios de tercer grado (12% frente a 8%), según recoge el Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural de 2015.