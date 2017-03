Ocho años después de que se levantara el telón de El saqueo del Palau, llega el juicio del concierto más desconcertante que ha tenido lugar en ese bellísimo coliseo modernista.En un espectáculo fascinante, salen a ejecutar su solo los miembros de aquella orquesta que interpretó el réquiem por la honradez difunta. Pero no se me pongan tristes,, el concertino, la mano derecha del maestro Millet, predijo al comenzar el juicio que la semana pasada sería más divertida y así ha sido, declaraciones tremendas con sus risas y todo.Después de que los espectadores hubiéramos tosido convenientemente para no interrumpir con un tic pujoliano tan esperado repertorio, salió al escenario el director de la orquesta,. Este prodigio de la música de ochenta y dos años, llegó a la Ciudad de la Justicia enAl ver a Millet, recordé un concierto en Madrid del sublime violinistaen los años noventa. Entró el francés octogenario en el escenario del Palacio de Congresos, agarrado al antebrazo de un joven. Apenas podía mantenerse en pie, caminaba con muchísima dificultad. Al verle aparecer con tan evidente debilidad, me invadió una mezcla de ternura, tristeza y compasión. Stéphane había perdido su vigor, ya no podría agitarme el alma con su violín.Tras los aplausos, se hizo el silencio en la sala. Entonces, el genio francés colocó el instrumento de cuerda sobre su hombro cansado, empuñó el arco con mano temblorosa y comenzó a frotar las cuerdas conGrapelli nos encendió aquella noche a golpe de pizzicato, vibrato, glisando y trémolo. Y los espectadores pasamos a ser los abuelitos agotados, mientras desde el escenario, sentado en una banqueta con una de sus camisas estampadas, nos fulminabacon la energía de un veinteañero.Lo mismito le pasó a Millet, cuando el abuelo enfermo y fatigoso comenzó a declarar,de quien no tuvo reparos en expoliar la institución que había impulsado su tío abuelo, Lluis Millet. Y con rotundidad tiró la boooooomba que, a pesar de su voz grave, sonó más estridente que la deAhí nació la nova cançó del quatre per cent:♪"Nos repartíamos el 2,5% para CDC y el 1,5% para nosotros: 1% para mí y 0,5% para Montull"♪En otro pasaje emocionante, el artista reconoció haberse llevado la pasta de la institución para hacer obras en casa. Aunque dijo que había sido un error:. Normal, Félix, todos nos equivocamos al hacer obras en casa, siempre hay un rodapié mal acabado.Añadió que casó a sus hijas en el Palau –por el módico precio de 200 mil euros del paisanaje– para que todo el mundo supiera que se podían celebrar bodas allí. En plan servicio público. Gracias.Gracias también, Félix, por enseñarnos que el padre de la novia puede cargar su parte a una institución pública y cobrarle al consuegro la parte del novio para embolsársela. Diría Josep Pujol: “Después de Millet salió a escena la hija de Montull, Gemma, exdirectora financiera de la entidad. Cantó llena de emoción que los pagos a CDCy que Ferrovial utilizó el Palau para canalizar fondos destinados al partido. Alcanzó el máximo dramatismo la mezzosoprano, al afirmar que ella se limitaba a obedecer a su padre y a Millet, director de las maniobras orquestales en la oscuridad.Tras el dramatismo de Gemma Montull, salió al escenario su risueño padre y repitió el estribillo del quatre per cent. Lo hizo a dúo con el fiscal Sánchez Ulled, quien hizo gala de: Primero era del tres por ciento y después fue de: ¿Qué fue,... o?: No, porque Convergencia quería más dinero . Je,je,je.Montull cantó al extesorero fallecido,, al que llamó “el recadero” y al otro extesorero, Osàcar:♪ “Venía a mi despacho, contaba el dinero y se iba”.♪En definitiva, Montull interpretó el mismo repertorio que Gemma. Teniendo en cuenta que su confesión va unida al intento de exculparla, habría quedado precioso que se hubieran marcado un duet final como el gran Manolo Escobar e hija:–Papá, papá, te quiero mucho...–¡Cariño mío, y yo a ti más!Después entró en escena el extesorero Osàcar –gran apellido para un tesorero– y con voz de Bajo-barítono cantó que todo lo que se había dicho sobre él era falso, que de obra pública no sabía ni media palabra ♪ “Qué Ferrovial, ni qué Ferrovial yo a estos señores los he conocido aquí, hola, qué tal, mucho gusto, soy Daniel” ♪Y al día siguiente, salieron a cantar los empresarios: Giménez-Salinas y Parra reconocieron haber emitido facturas falsas para el Palau por trabajos efectuados para CDC, mientras que el exdirector de, Pedro Buenaventura, negó tajantemente “haberse servido de CDC para conseguir adjudicaciones de obra pública”. Aseguró Buenaventura que los patrocinios al Palau eran para ganar visibilidad en Cataluña. Y por amor al arte, seguro...Fuera de la sala del concierto judicial, Artur Mas, al que toda la oposición pide que salga al escenario del Parlament a dar explicaciones, niega cualquier corrupción y financiación ilegal y entona el Nessun Dorma:♪ “Disípate oh nocheEstrellas ocultaosAl alba venceré¡Venceré!” ♪Señoras, señores, no abandonen sus asientos porque este concierto no ha hecho más que empezar. Visiten la toilette en el descanso por si se les ha puesto mal cuerpo y agudicen el oído para detectar los posibles “falsetes”. Cuánta razón tenía Montull,