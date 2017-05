De los casos aislados

Uno o dos ascendientes con tres hijos son familia numerosa. Un primer plato, un segundo plato y un postre forman un menú completo. Guiding Light, la serie americana que comenzó a emitirse en NBC Radio en 1937 y después pasó a la CBS Televisión, donde permaneció hasta 2009, llegó a sumar 73 temporadas y entró en el libro Guiness de los Récords como la serie dramática más larga de la historia.Comparando cifras, yo me pregunto:¿Cinco mil, dos millones, un billón? ¿Cuándo podremos decir que todos esos que se ventilan el dinero público son familia numerosa, parte de un menú completo o actores de la serie dramática de corrupción más larga de la historia de España, candidata al Guiness de los Récords? Muy fan del concepto “casos aislados”.Hace unos días, se preguntaba mi querido y talentoso Xosé Castro en su muro de las lamentaciones de Facebook: ¿A partir de qué momento? Y sonreí. Sonreí porque Castro siempre consigue que lo haga, pero también por no ponerme a hacer pucheros, si abro la espita de llorar no hay quien vuelva a cerrar esta olla a presión humana.¿Saben? Me estoy vacunando contra la alergia, sí, es el primer ciclo en mi lucha contra el asma y cada pinchazo me causa reacción. Me explica el alergólogo que la hinchazón local es un mensaje de mi organismo, su manera de establecer el límite de alérgeno que está dispuesto a recibir en cada inyección. Y me tranquiliza, dice que no debo preocuparme porque, poco a poco, el cuerpo se irá acostumbrando y admitirá más y más...O sea, a medida que ellos vayan aumentando la dosis de alérgeno, primero saltarán todas las alarmas pero más tarde irá disminuyendo mi reacción al mismo.¿Esto no les recuerda a nada? ¿Soy yo, que me estoy chiflando, o el paralelismo simbólico entre la inmunidad que genera mi organismo al recibir alérgenos por vía subcutánea y la que hemos desarrollado ante, es más que evidente?Hace unos días, en una entrevista concedida a la agencia Efe, el coronel Manuel Sánchez, jefe de la UCO de la Guardia Civil, afirmaba que se ven obligados a rechazar casos frecuentemente. Son tantos, que “para poder hacer frente a más denuncias de ciudadanos o peticiones de jueces y fiscales”, asegura Sánchez.O sea, si esta tradición tan española y patriótica de meter mano en el cajón público no cae en desuso, habría que ir pensando ende esta unidad de élite de la Guardia Civil, un Tu placa me suena o algo así, porque no hay agente pa’ tanto chorizo.La semana pasada fue de traca ¡qué cascada de informaciones sobre casos aislados! Y esta empieza bien, ya lo han visto.(NOTA DE LA AUTORA: Esta introducción de párrafo sirve para cualquier semana del año, de hecho la tengo insertada en un plantilla de Word porque sé que en cualquier momento resultará adecuada).Necesitamos ya una pizarra para hacer el esquema clasificatorio de estos insectos que nos provocan picor, asma y eczema, porque es fácil perderse entre tan extensa variedad de ejemplares:pteros,natos,idos,ópterosoideos...Algunos, por cierto,¿no les parece fascinante este don de la ubicuidad, aunque no sean ustedes entomólogos de carrera?Tengo que confesarles algo, a mí ya me aturde este zumbido atronador, me agota el inventario de casuística, creo que presento. ¡Solo nos falta que nos digan que todos estos chorizos están elaborados con aceite de palma!En fin, es lunes y me toca alergólogo. Voy preparada porque sé lo que me espera: me pinchará, me sonreirá y luego me regalará dos caramelos masticables. Y yo me iré tan contenta esperando la hinchazón y muy tranquila porque sé que en un par de días se me pasará... ¿No les recuerda a algo?