Los que nos 'hackean' a diario

El remate para una semana inolvidable ha sido el ciberataque mundial . Y España está en la lista de los atacados, cómo no, íbamos nosotros a perdernos un sarao como este. Señores hackers, en serio, ¿podrían dejarnos vivir, que bastante tenemos con lo que tenemos?¡Pero si los españoles ya estamos al borde de un ciberataque de nervios, con tanto figura que nos hackea a diario la red neuronal! ¿Y encima venís vosotros a acojonarnos? Muy oportunos, muy fan.Por si no sabéis de qué hackeo cotidiano os hablo, voy a presentaros a algunos de vuestros homólogos. Ellos no llevan capuchas rollito Mr. Robot, como esos prototipos de hacker que nos muestran en la portada del New York Times , ni son hachas de la informática como vosotros, pero, ya os lo digo yo.La hacker Marta Ferrusola, por ejemplo. La semana pasada nos contaron que, según un informe de “la UDEF, qué coño es la UDEF”, Marta eligió para sus transferencias alpinas el sobrenombre de. Esto no lo mejora ni Dios.Vale que como nickname es un pelín largo, podría haber elegido algo más breve y sugerente, yo qué se, Brujita23.en el reinado de la dinastía Pujol y brujita por… porque tenía hechizados a sus súbditos.Pero lo de la superiora mola todo,, gritando como Gracita Morales: “¡Que soy persona sagrada!”. Aunque ella con voz menos aflautada,ni en el apellido, ni en la calidad de sus decisiones.Dice Josep, el segundo hijo de los Pujol, que los datos que muestra el informe son una, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y que aquello de la madre superiora que coloca misales en la cuenta del capellán hijo, no es más que unaa propósito de su gestor bancario. Si no sabéis aguantar una broma de los Pujol, os vais del pueblo.Vamos a otro hackeo, el del chivato o chivata de la investigación del caso Lezo . Toda la semana a vueltas con ese asunto turbio de lasacerca de lo que se les avecinaba…Que si los fiscales escriben un informe para argumentar labajo la premisa de que recibió un chivatazo. Que si la información “chivada”, el señor Nieto. Que si después Moix aclara que la cosa no iba con el número dos de Interior, que si Maza pide perdón a Nieto porque hay unde los fiscales, porque no es lo mismo “por” que “de”. ¡Manda preposiciones!Solo faltó que alguien recuperara a Cela para recordarnos la diferencia entre que estemos dormidos o durmiendo y entre que estemos jodidos o nos estén… pues eso.Concluyo que se podría considerara esas filtraciones tan frecuentes, oye. Mi querido Juan Herrera , siempre brillante en sus descubrimientos, a esto lo ha bautizado como “spoiler judicial”. La serie spoilereada, sería de gansters, añado yo…También la semana pasada el juez Andreupor la salida a Bolsa de la caja.¿Y digo yo, se puede llamar hackeo a una operación que lleva a la quiebra a una entidad bancaria, aunque los asaltantes del sistema no ataquen desde ordenadores remotos sino, con los pies apoyados sobre la madera noble de sus mesas de juntas?Pensemos que si lo vuestro del ciberataque se llama ransomware (programa malicioso que pide un rescate económico a cambio de restituir el sistema operativo infectado), lo de Bankia debería llamarse superransomware del copón,al módico precio de 22.400 millones de euros, según el banco de España, 46.000 millones si sumamos los activos tóxicos que se transfirieron a la Sareb, el banco malo. O sea,Ah, y se me olvidaba el hackeo más artesano de la historia de la informática, aquello depara borrar datos, superad eso hackers del mundo. Eso es destruir un sistema operativo y lo demás tonterías.Podría seguir relatando hackeos, pero no tengo todo el día ni mis lectores tampoco, tenemos cosas más importantes que hacer, como por ejemplo seguir viviendo, aquí, en esta tierra de contrastes que, segúnle dijo a su hermano “es una puta mierda de país” . Gracias a gente como quién no lo aclaró pero nosotros lo sabemos.La mayoría de nosotros no tenemos más remedio que continuar con nuestras labores,, que nos atiborran el disco duro de basura hasta que nos vemos obligados a resetear por no tirarnos al ron de caña.Por cierto, resabiados como estamos de que nos cuenten tantas trolas, yo me pregunto, toda la verdad y nada más que la verdad sobre vuestro ciberataque. Miedo da.