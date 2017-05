_____________________

Montserrat Muñoz de Diego y Gaspar Llamazares Trigo son portavoces de IzAb y promotores de Actúa.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que se debate este lunes en el Congreso es la cortina de humo perfecta de un Gobierno bajo sospecha. Como la treta del general griego Epaminondas para ocultar el movimiento de tropas, los PGE esconden una, por mucho que el ministro de Hacienda se esmere en transmitir que son otra cosa. Nos dicen que la economía está creciendo, peroEstamos ante un presupuesto sietemesino, cojo, irreal, empobrecedor, insolidario y antisocial, quey que sigueGrano para ricos, paja para pobres. Más que unos presupuestos, son una—¿“Un presupuesto para la recuperación”?— de cara a la ciudadanía y a Europa. Venden la estabilidad de un Ejecutivo que más bien, ensimismado en sus casos de corrupción y en una operación de obstrucción a la justicia.Las contrarreformas en materia laboral, de pensiones, sanitaria, educativa y de dependencia continúan vigentes. Persiste el deterioro y. No hay nada social en unos presupuestos que dejan un mínimo y jibarizado Estado del Bienestar. Por no decir que la propuesta de presupuesto carece de estudio de impacto de género y demuestran quePropaganda ha sido también la rebaja de impuestos que no deflacta la tarifa y, que siguen financiando al Estado en ausencia de las grandes fortunas, las plusvalías y las empresas multinacionales: seSu carácter pretendidamente social es mera propaganda cuando, a quienes se promete un incremento insultante del 0,25% en sus pensiones,con una previsión de aumento de los precios en un 4%. Y cuandoAdemás,Mientras tanto,a la par queLos anuncios del Gobierno en torno a la culminación de infraestructuras pendientes, como el ferrocarril de largas distancias o cercanías, quedan en papel mojado.Constatamos que la única obsesión del Ejecutivo de Rajoy es el déficit fiscal, no el social, como demuestra la, a un ritmo innecesaria­mente alto (del 4,3% al 3,1% del PIB). En un momento en que las autonomías —Comunitat Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña o Castilla y León— se rebelan contra el tijeretazo de las inversiones públicas y su reparto clientelar, Montoro tiene la desfachatez de decir que sus presupuestos “fortalecen a las CCAA”, criticando que piden más inversiones en “puentes sin ríos”. Olvida el ministro que su partido sembró España deLo cierto es quede autonomías y municipios, en sanidad, educación, servicios sociales y empleo, sin lograr recuperar siquiera los niveles anteriores a la crisis.Afirma el ministro de Hacienda que su modelo de financiación autonómica “no privilegia a nadie”, cuando su Gobierno, sumido en una extrema debilidad por la corrupción,El lehendakari, tras conseguir el apoyo del PP a los presupuestos vascos, ha sido hábil para asegurar, una versión moderna de los panes y los peces: más presupuesto, más transferencias y menos devolución del cupo adeudado al Estado por los servicios prestados en el País Vasco, conEste mercadeo muestra laque recupere el precepto constitucional deAlardea el también ministro de Administraciones Públicas de que. Gran mentira, pues dicho porcentaje mide el supuesto aumento en relación a lo ejecutado en 2016, a sabiendas de quepor estar en funciones. La realidad es queEn el capítulo de ingresos, arrastramos las malas ideas y peores políticas, como la amnistía fiscal o la rebaja del IRPF en sus tramos altos, lo que supusoy una nueva vuelta de tuerca de la UE para 2017 y 2018, desaprovechando oportunidades fiscales como las aplicadas por el gobierno portugués. Las previsiones de recaudación de Montoro son “ilusorias”, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). El propio gobernador del Banco de España ha cuestionado su "exceso de optimismo":(sobre todo del IRPF)Y si las cuentas están infladas del lado de los ingresos, se desinflarán del lado de los gastos.Lo que sí reconoció por primera vez el ministro en la presentación del proyecto de los PGE es quey que “en la X Legislatura” se practicarony se inyectaron“Estos presupuestos –expresó Montoro en su día– no son el séptimo cielo ni las siete plagas. Ni nos llevan a la cima, ni nos precipitan al abismo”. Desde Actúa sí que vemos que sonDespués de una borrachera de recortes, el ministro se va de copas para celebrarlo. Y lo peor es que,tras negociar “con quien se ha dejado negociar”. Después de haber sorteado el escollo de, lo previsible es que los PGE 2017 del PP se apruebe gracias al apoyo de sus coaligados UPN y Foro Asturias, además de Ciudadanos, PNV y CC, con la mirada puesta en el disputado voto del diputado Quevedo para superar el trámite de las enmiendas parciales.Por ello, es cada vez más imprescindible la acción inmediata para la construcción social y política de unUn programa basado en unay la, al tiempo que separa poner en marcha medidas sociales y de recuperación económica asentadas en el, una política de demanda interna sostenible, etc. Alcanzar este objetivo será imposible con uncomo el del PP, preocupado por obstruir a la justicia e incapaz de negociar dentro y fuera el necesario plan de recuperación económica y social.