Disculpe, ¿a quién le adjudico el contrato?

José García Molina es secretario general de Podemos Castilla-La Mancha.



Rubén Juste es autor del libro 'IBEX 35: Una historia herética del poder en España'.

La trama en Castilla-La Mancha tiene nombres y apellidos ilustres que en la mayoría de los casos han sido cargos públicos o han estado directamente relacionados con la gestión pública., después de más de dos décadas como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, era conocido en la región por su generosidad y su carácter campechano, y por encima de ello, por serA partir de 2004, con su salto a la política nacional, no se olvidó de su tierra y, al igual que Cospedal, se llevó a Madrid a gente de confianza para los trabajos de responsabilidad. Entre ellos, sin duda destaca Francisco Pardo Piqueras, que además de mano derecha de Bono como Secretario de Estado de Defensa, fue. Esta compañía fue fundada en 1986, pero es a partir de la entrada de José Bono al frente del Ministerio de Defensa, cuando recibe lospara las tropas destinadas en Afganistán.En 2009, Tecnove entró a formar parte de la UTE Tecnoucal, junto a la también castellano-manchega Ucalsa, lo que le permitió obtenerpara ocuparse de los servicios de restauración de las tropas desplegadas en el exterior. Desde entonces, esta desconocida empresa fue aumentando su facturación de forma exponencial hasta llegar a ser, a día de hoy,Al año siguiente, en 2010, se descubrió que Tecnovea Defensa. El titular del Juzgado Togado Militar Central 2, en el auto dictado en marzo de 2010, apuntaba al pacto de Tecnove con otras compañías del sector paraque licitaba Defensa de forma consensuada.Ese mismo año se abrió una investigación relacionada con presuntos sobornos a miembros de la cúpula militar, que incluían la entrega de relojes de alta gama, entradas para diversos espectáculos y otros regalo exclusivos. El descubrimiento se produjo gracias a la intercepción de varios mensajes de texto que apuntaban, cuanto menos, al. En uno de estos mensajes, un alto mando escribe: “Os ruego que para evitar malentendidos me contestéis a la siguiente cuestión:”.En mayo de 2016, Eusebio Ramírez González-Ortega, amigo personal de Bono, fuecuando era el administrador único de Tecnove. Durante todos estos años, Ramírez González-Ortega, era uno de los ejemplos que llenaban los discursos de José Bono en diferentes actos institucionales en los que ensalzaba sus valores empresariales. Como en las organizaciones criminales, la práctica de la defensa de uno de los nuestros refuerza los vínculos y la plena confianza, luego vienen las rectificaciones o las alusiones que empiezan por “ese señor del que usted me habla”...A pesar de las irregularidades en el suministro de alimentos para las Fuerzas Armadas y la investigación sobre presuntos sobornos,. Uno de los mayores escándalos se produjo en 2006 con la muerte y repatriación desde Afganistán de un camarero de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) contratado por Tecnove, y a cuya familia se intentaron cargar unos costes de repatriación de 25.000 euros, muy superiores a los 5.800 ofertados por la compañía aseguradora del fallecido. La diferencia entre ambas cantidades la explican losy que fueran costeados por la aseguradora o la viuda del fallecido. Una pincelada de la versión española de American Gangster.La trama es un sistema de relaciones que perdura en el tiempo, por eso a día de hoy, los negocios de ayer se siguen manteniendo. Porque a pesar de la salida de la política,. Por eso, si quieren saber la respuesta a la pregunta que da título a este artículo, mejor llamen a Bono.