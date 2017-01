Decenas de miles de manifestantes claman contra los recortes sanitarios en cuatro ciudades andaluzas

Marcha también en Sevilla

Posición de la Junta

La marea sanitaria andaluza mantiene su intensidad e incluso se extiende a nuevas ciudades.salieron este domingo a la calle para clamar contra los recortes en la sanidad pública en cuatro ciudades:–por tercera vez–,. La Junta ya pidió perdón por sus proyectos de reordenación sanitaria,y se sentó a negociar con los líderes de las protestas . Pero, a pesar de los esfuerzos del Gobierno andaluz que lidera(PSOE), el malestar sigue ahí y se sigue expresando contundencia. La Junta tiene un problema. La sanidad pública, el mayor orgullo del socialismo andaluz, no sale del punto de mira de las críticas.Según los datos de organizadores y fuerzas de seguridad recogidos por Europa Press, la movilización más numerosa fue la de Granada, dondereclamaron de nuevo a la Junta "con urgencias finalistas", en el marco de una multitudinaria manifestación en la que sus cabezas visibles advertieron de que "no se puede luchar contra toda una ciudad y una provincia", al tiempo queEn un ambiente festivo y al ritmo de charanga, con el color blanco como insignia en globos, camisetas, batas y pancartas, los manifestantes partieron a las 12.00 horas desde las puertas del antiguo Hospital Clínico resguardados bajo una pancarta central con el lema "Granada exige dos hospitales completos.". Entre los asistentes figuró el secretario Político de Podemos,La "marea ciudadana", integrada por unas 55.000 personas según la Subdelegación del Gobierno en Granada y 80.000 según los organizadores, desfiló por las principales calles de la ciudad y en ella también se vieron narices de payaso, paraguas de colores y voluntarios recogiendo firmas en favor de esta demanda sanitaria que prevén presentar al Parlamento andaluz. La Policía adscrita a la Junta de Andalucía cifró por su parte en 30.000 personas el número de asistentes que se sumaron a la movilización.En el caso de Málaga, la marcha, bajo el lema, comenzaba a las 12.00 horas con la participación de unas 5.500 personas según datos recogidos por la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, o de 30.000 según apuntaron desde la organización de la marcha, que valoraron que se ha conseguido asíque tenían establecido.Así lo dio a conocer su convocante, el docente Jonathan Andrades , expresando que se repitió esta marcha que ya se llevó a cabo el 27 de noviembre "para denunciar la política, en este caso nefasta, de nuestro sistema sanitario fruto de unaque encubre de algún modo la privatización del sistema sanitario".En el caso de Huelva, los organizadores hablaron de unos 25.000 manifestantes; la Policía Nacional de unos 19.000 y la Policía adscrita de la Junta de unos 4.000, todos ellos secundando la convocatoria de la plataforma ciudadana Huelva, por una sanidad pública digna y caminando tras una pancarta desde la plaza del antiguo Estadio Colombino, hacia la Avenida Alcalde Federico Molina y hasta la Plaza de las Monjas atravesando la Avenida Alameda Sundheim.Así, según los convocantes, acudieron unas 5.000 personas más a esta segunda manifestación, tras la primera del 27 de noviembre. En ese sentido, la portavoz de la plataforma, la doctora Paloma Hergueta señaló que tuvieron que convocar una segunda manifestación en menos de dos meses porque, tan solo una reunión con el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, "yni del consejero de Salud, Aquilino Alonso, ni de la presidenta de la Junta, Susana Díaz".Antes de que comenzara esta manifestación, Hergueta señaló que el gerente del SAS "a lo único que se comprometió con nosotros fue a que tuviéramos unay no compartirla con Sevilla, y llevamos un mes y todavía, y según informó a los sindicatos tardaría dos o tres meses".Finalmente, en Sevilla, dondese celebraba una manifestación de estas características, también miles de personas –unas 20.000 según sus promotores; unas 4.500 según la unidad de Policía adscrita de la Junta– se unieron este domingo a la Marea Blanca de Sevilla para manifestarse por el casco histórico hispalense reclamando unaLa manifestación se inició a las 12.00 horas a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, y transcurrió por la Avenida de la Constitución para culminar en las inmediaciones del Ayuntamiento de Sevilla, en la hispalense Plaza Nueva. A ella se sumaron además dirigentes políticos como el secretario de Organización de Podemos Andalucía,, y el coordinador general de IULV-CA,Por su parte, la Junta de Andalucía, al hilo de estas manifestaciones, mostró mediante un comunicado su "a las reivindicaciones ciudadanas y de profesionales", al tiempo que la Consejería de Salud dice que "seguirá, que está dando sus frutos, y seguirá trabajando intensamente, como vino haciendo hasta ahora, para mejorar la calidad de la sanidad pública andaluza, manteniendo contactos y reuniones en todas las provincias andaluzas".Además, el Gobierno andaluz indicó que "seguirá rechazando con rotundidad la politización que se está haciendo de estas reivindicaciones y protestas ciudadanas, con partidos políticos, como el PP, Podemos-IU, que".