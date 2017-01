La Coordinadora Federal de IU aprobó, de manera unánime, un documento político con el fin de impulsar su campaña puntual contra la precariedad Que no nos jodan la vida. Según explicó la responsable federal de Estrategias para el Conflicto de IU,, esta campaña "no es una campaña puntual ni dirigida a un sector concreto"."Con esta campaña no se busca apoyar una o dos medidas legislativas, se trata dehasta que sea permanente", señaló.Rego insistió en que desde el principio, sino "cambiar las formas de trabajo y reorientar la práctica política para construir procesos de acumulación de fuerzas con los que la militancia pueda influir en los espacios de conflicto", con el objetivo de llegar mejor a la ciudadanía.Además, se ha creado una Guía de Campaña en donde se recoge una propuesta de intervención que permita "diagnosticar, activar y coordinar los esfuerzos hacia los espacios de construcción política más allá del marco estrictamente institucional".Por su parte, el responsable de Análisis Electoral de IU,, detalló los argumentos políticos del documento y declaró que "no se trata de enfrentarse sólo a una precariedad laboral, que afecta globalmente a las condiciones de trabajo y conlleva una rebaja de los derechos laborales", sino que también la calificó como "precariedad vital" que hace casi imposible "un proyecto de vida emancipado y libre".Aja denunció que desde el poder se provoca "una individualización de las relaciones laborales para romper las relaciones de solidaridad entre trabajadores". También aseveró que secon el fin de que se acepten las condiciones de trabajo sirviendo la precariedad "de instrumento para disciplinar a los trabajadores"."El objetivo final es construir conciencia de clase. Tenemos que ir desde lo concreto a lo general, señalando las causas y a los culpables comunes, y construyendo soluciones colectivas", concluyó.