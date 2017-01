El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado en su declaración en el juicio del caso Gürtel que fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el quetras recibir dos denuncias paralelas de que este empresario se dedicaba a "actividades ilícitas" en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.Esta decisión se adoptó en junio de 2004, con motivo del pago de un, y cuyo asiento consta en la contabilidad B de Bárcenas. Pese a ello, el partido autorizó, cuatro años después, con motivo del congreso nacional del partido que se celebra en Valencia en 2008, que una de las firmas de Correa , en concreto Orange Market, se encargara de una parte del mismo."Por dos vías distintas, el yerno de un empresario, que tenía alguna relación con el actual presidente del Gobierno, y su suegro (Joaquín Molpeceres) le hicieron una envolvente al señor Correa para que se prescindiera de sus servicios", ha explicado Bárcenas que, que el señor Correa "se dedicaba en los Ayuntamientos de Madrid a actividades ilícitas. Que se pronunciaba en ese sentido de que si alguien quería hacer algo en un Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid tenía que pasar por su despacho para hablar con él".A preguntas de la fiscalel extesorero del PP aseguró que desconocía si era cierto o no que Correa reclamara comisiones ilegales en los Consistorios: "Yo nunca me he encargado de labores policiales. Es lo quey lo hizo el día que el denunciante entregó a Álvaro Lapuerta 60.000 euros".Bárcenas ha destacado también que la relación con Correa se rompe porque en un momento determinado este empresario "que era un buen profesional, yo creo quey sentirse una persona importante. Y él pensaba realmente, como dijo aquí, que el partido era suyo y había que hacer lo que él decidiese", ha reseñado en el juicio el extesorero del PP que especificó que en 2003 colgó dos veces el teléfono a Correa.El extesorero del PP asegura que la decisión de adoptó en una, que entonces era el secretario general. Y fue entonces cuando estos le dicen que hay que prescindir de Correa: "Y no vuelve a entrar en el partido"."Cuando Rajoy da la instrucción de que las empresas del señor Correa no pueden volver a contratar con el partido dice expresamente que siente mucho esa decisión que tiene que tomar por el señor Crespo porque su padre era secretario general en la Xunta con Mariano Rajoy.", ha completado Bárcenas, visiblemente enfadado con el incisivo interrogatorio de la fiscal Concepción Sabadell.El empresario Molpeceres es el dueño de la empresas Licuas y Coarsa, que según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción habrían alimentado la caja B de Correa y del Ayuntamiento de Majadahonda. El propio exalcalde de este municipio Guillermo Ortega , también procesado en el caso,El yerno del empresario Joaquín Molpeceres era, ha explicado Bárcenas, "un extenista que tenía un club de tenis en Pozuelo".En concreto, Bárcenas redactó un correo electrónico que difundió "a todas las sedes provinciales y regionales en el que digo que por decisión del secretario general queda prohibido contratar con Correa", Pero el extesorero ha resaltado que Lapuerta recibió una llamada del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps,En este sentido, Bárcenas ha especificado que el PP de Valencia siguió contratando a Correa: "Incluso en el congreso de Valencia de 2008, a pesar de que el congreso lo hizo la empresa Free Handicap,". Y en una reunión en la que participaron Acebes, Lapuerta y Camps acuerdan, según Bárcenas, que el PP valenciano pagaría lo que hiciera Orange Market.