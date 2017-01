El PP insiste en negar la caja B pese a las acusaciones de Bárcenas

El presidente del Partido Popular , Mariano Rajoy, presidió este lunes el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para fijar la agenda delde su formación, que se celebrará en febrero, y las fechas de los congresos regionales. La cita se produjo mientras Luis Bárcenas , extesorero de los conservadores, rendía cuentas ante el juez. Y mientras este hablaba de la existencia de una caja B en el PP, el PP no hizo una sola referencia a este escándalo a puerta cerrada.Fue después, en rueda de prensa, cuando el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, circunscribió la declaración judicial del extesorero del partido a su estrategia de defensa. Y recordó que la formación siempre ha negado la existencia de esta caja B y ha defendido su honorabilidad.añadió. También confió en que se sepa "la verdad" cuanto antes.En esta misma línea, antes del arranque de la reunión, varios cargos conservadores como la madrileñao el andaluz Juan Manuel Moreno coincidieron en subrayar que no tienen miedo a lo que pueda decir el extesorero en su declaración judicial.En clave interna de partido, Casado confió en que el proceso de renovación que tiene que hacerse con los congresos salga adelante conposible.El PP, sostuvo, está en "hablar poco" de las personas y más del proyecto. Y subrayó la importancia de que el partido estéEste lunes a las 20.00 horas culmina el plazo de enmiendas a las ponencias del. Dentro de la reunión no se abordaron, confirmó Casado, los temas más polémicos como la limitación de mandatos, las primarias y las compatibilidades de cargos.