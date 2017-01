Abusos TJ - Nota de prensa. Teléfono de apoyo a las víctimas. pic.twitter.com/UgBrhc6pSk — AbusosTJ (@AbusosTJ) 20 de diciembre de 2016

Testigos de Jehová darán respuesta

El colectivo AbusosTJ , que representa a exmiembros de los Testigos de Jehová queen las congregaciones, presentarán una denuncia contra la entidad al no aportarles unos documentos sobre casos de abusos que habían solicitado y que, según precisan, guardan "en sobres y archivos clandestinos". Según señalan, en España, "decenas" de víctimas han contactado con ellos.Los miembros de este colectivo Miguel García López e Israel Florez, han acudido este lunes 16 de enero a la sede nacional de los Testigos de Jehová en Ajalvir (Madrid) tras haber requerido a través de un burofax con contenido certificado al presidente de la Junta Directiva nacional de los Testigos de Jehová en España la entrega de "que guarda la confesión sobre sus casos de abusos de menores".El colectivo ha indicado que han recibido unay que no han sido atendidos por ningún directivo o cargo eclesiástico de la confesión, por lo que han comunicado al recepcionista que presentarán una denuncia.Los miembros de Abusos TJ piden, el cambio de todos los protocolos "secretos" impuestos por el Cuerpo Gobernante de los testigos de Jehová y que se indique "de manera clara" a los ancianos locales que se debe denunciar a la Policía o Guardia Civil cualquier indicio de abusos de menores.El pasado mes de diciembre, este colectivo escribió una carta abierta dirigida a la Junta Directiva Nacional de los Testigos de Jehová y a la Watch Tower Bible, en Brooklyn (Nueva York), la entidad legal que apoya la obra, en la que denuncian que las congregaciones"A las demandas en Estados Unidos seguirá en toda Europa nuestro compromiso y defensa de los derechos de los niños, en todas las instancias y medios de comunicación.en nuestro compromiso personal para lograr, sin odio ni rencor, reparación y justicia para todas las víctimas de abusos de menores dentro del culto de la Watch Tower", rezaba la carta.En concreto, denunciaban que cuando un miembro de los Testigos de Jehová es, las congregaciones cuentan con tribunales "secretos" con normas internas que juzgan los casos y "silencian a las víctimas". Según precisan, "miles de niños" han sido víctimas.Los Testigos de Jehová han asegurado quea la petición realizada por el colectivo AbusosTJ –que representa a exmiembros de esta confesión que denuncian casos de abusos sexuales en las congregaciones–, después de que este martes dicho colectivo se haya presentado en la sede de la entidad religiosa.Dos de los miembros del colectivo AbusosTJ, Miguel García López e Israel Florez, han asegurado este lunes 16 de enero que, tras acudir a la sede nacional de los Testigos de Jehová en Ajalvir (Madrid) para recoger unos documentos "secretos" sobre casos de abusos que, según indican, habían solicitado previamente vía burofax,Sin embargo, los Testigos de Jehová han asegurado queque a su petición de los documentos se les haya dado una negativa por respuesta."Hoy, al presentarse aquí, en la sede nacional para pedir la entrega de unos documentos,por escrito", han explicado en declaraciones a Europa Press fuentes de los Testigos de Jehová en España.Las mismas fuentes han precisado que lo que solicitó este colectivo en su día vía burofax no fue la entrega de estos documentos sino "queque sobre ellos hubiese" en sus registros.Sobre este reclamo, los Testigos de Jehová aseguran quey notificaron de ello al colectivo "porque así es preceptivo por ley".Mientras, el colectivo ha anunciado que pondrá una denuncia contra la entidad religiosa por no haber recibido este lunes los documentos. "Si ellos deciden denunciar, como es obvio respecto a esta o a cualquier otra denuncia,", han subrayado desde la sede de los Testigos de Jehová.