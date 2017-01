La presidenta de Baleares duda de que Sánchez deba presentarse y cree que debería apoyar a López

La gestora ya no tiene sentido

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, ha dicho este lunes que "tiene dudas" de que el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchezy ha añadido le parecería lógico que apoyara a Patxi López En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Armengol ha asegurado que Sánchez es consciente de la "ruptura a la que llegó el PSOE" y de que ahora empiezan una etapa en la queLa responsable del partido en Baleares ha asegurado que el exlehendakari "comparte un modelo de partido que está más a la izquierda,". "Patxi es una persona con una gran capacidad de diálogo, y con la empatía y la fuerza necesarias para recuperar las raíces socialistas", ha añadido.Por otro lado,sobre que Sánchez pueda volver a postularse como secretario general. "Pedro es una persona joven, con una gran capacidad política y mucho futuro. Pero, ¿es la persona adecuada para dirigir el Partido Socialista?", se ha preguntado."Pedro tiene que tomar sus propias decisiones. Él tiene que ser consciente de la realidad que vive el partido y España", ha dicho, aunque sigue convencida de que "su propuesta del 'no es no' y de intentar un gobierno alternativo a la derecha".Con todo, le parecería que sería un "escenario lógico" que Sánchez apoyara la candidatura de López porquey "han estado trabajando juntos". "Las lógicas internas apuntan hacia ahí", ha apostillado.Para Armengol, en el debate sobre el proyecto del PSOE no han estado todos porquey "se hurtó la posibilidad de que decidiera". Por ello, en este nuevo escenario se tiene que discutir "entre todos y todas" Preguntada sobre el discurso del presidente de la gestora, Javier Fernández, en el Comité Federal del pasado sábado, Armengol ha dicho que se siente "partícipe" en muchas de las cosas que expresó pero"Javier es un buen compañero que está intentando hacer un trabajo difícil en una gestora con unos tiempos muy complicados. Su equivocación es la deen nuestro partido", ha remachado.En cuanto a los Presupuestos, Armengol ha dicho que encuentra "difícil" que un partido de izquierdasporque los presupuestos son la "idiosincrasia y la línea política" del Ejecutivo.