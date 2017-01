Patxi López dice que habría sido "más exigente" con el PP en el acuerdo sobre el salario mínimo

El PSOE debe ocupar su espacio

El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López , defendió este lunes quepara los ciudadanos "acordando con otras fuerzas políticas", además de con el PP y, en concreto, defendió queinforma Europa Press.En una entrevista en la Cadena Ser , recogida por Europa Press, López señaló que el pacto del PSOE con el Gobierno para la subida del SMI, pero cree que, porque cuando un pacto de estas características "se condiciona a los convenios", implica que "no va a llegar de verdad a todo el mundo".El que fuera presidente del Congreso reconoció que "es verdad que se han conseguido cosas" en esta legislatura, pero defendió que "se pueden conseguir más". A su juicio,que se pueden "manejar" desde las instituciones y ha defendido quePara explicar su planteamiento, volvió a defender el ejemplo que ya expuso en la presentación de su candidatura: entrecon un acuerdo con el PP y, opta por lo segundo.Así, insistió en que su proyecto pasa por defender que el PSOE "tiene que ocupar el espacio que le corresponde", que, a su juicio, debe ser el de "", sino a la ciudadanía, y "defiende un proyecto para luchar contra la desigualdad".De esta manera, concedió también que, pero avisó que su proyecto "no avalaría nunca unos presupuestos que supusieran más recortes de vida, que no supusiera recaudar de los que más tienen y recuperar los servicios públicos, porque eso son las políticas de verdad".Al margen de esto, López insistió en que no se presenta contra ningún compañero para evitar que otro se presente, ni quiso valorar si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podría mantener este cargo y ser secretaria general del partido. Eso sí, explicó que