Responde a Monedero

El equipo que encabeza de cara a Vistalegre II el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha avanzando este martes las líneas generales de su propuesta para transformar la organización del partido. Entre ellas se cuentan la necesidad de, de limitar mandatos y cargos, y de dotar con más poder y recursos a los territorios para descentralizar la formación.Los errejonistas, queorganizativo que someterán a debate con el resto de equipos, han adelantado que, entre otras cosas, apostarán por establecer mecanismos para garantizar que la dirección que surja del congreso de febrero sea "democrática y colegiada".En concreto, piden que sea el Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de dirección entre asambleas– el encargado de elegir a los miembros del Consejo de Coordinación –la Ejecutiva–, "en base a criterios democráticos, de mérito, capacidad y proporcionalidad,". Hasta ahora, le correspondía al secretario general elegir a los componentes de este órgano, al ser considerado colaboradores de "confianza", que después el Consejo Ciudadano Estatal se encargaba de refrendar.El equipo también pide garantizar ese mayor reparto de poder a través de la limitación de mandatos y de cargos. A este respecto, proponen el criterio deAsimismo, Errejón y los suyos apuestan por la descentralización de la organización tanto de los recursos como de la toma de decisiones. Proponen los dar autonomía financiera a las comunidades y municipios y apoyo financiero a las actividades de los círculos, y también que se respete la autonomía de los territorios para decidir, por ejemplo, cómo concurrir a las elecciones.Errejón se ha mostrado optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y con otros equipos como los anticapitalistas para presentar propuestas conjuntas en el congreso de Vistalegre, porque en esta primera fase de discusiónque les están "acercando".Así lo ha asegurado Errejón en declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press, antes de señalar que, por ejemplo, "cada vez hay más acuerdo entre los compañeros que eran más reacios aly a ser útiles ya hoy mismo", uno de los ejes principales de la estrategia política planteada por los errejonistas "Me mantengo optimista, creo que vamos a serpara que ahora, mientras tenemos un Gobierno del PP que persevera en el error y en políticas injustas, nosotros construyamos más y mejor una alternativa confiable para nuestro pueblo", ha apostillado.También ha señalado que con los, los más alejados a sus tesis en lo que tiene que ver con la estrategia política, "está habiendo un acercamiento en el plano organizativo", ya que, a falta de que se conozca la propuesta de Iglesias, también hacen hincapié en la necesidad dey repartir el poder."Somos compañeros, no estamos presentando propuestas antagónicas. Creo que ese es el espíritu que hay que mantener", ha asegurado Errejón respecto a los equipos de Iglesias y de los anticapitalistas, con los que entablarán negociaciones firmes a partir del próximo lunes, cuando se haya cerrado ya el plazo paraprovisionales.Errejón ha reiterado que, aunque estas negociaciones no lleguen a buen puerto y cada equipo llegue a Vistalegre II con propuestas diferenciadas,sigue siendo su candidato a secretario general. En este sentido, ha asegurado que lo que deben discutir no es de nombres ni de "números", sino de "qué rumbo ganador debe tener Podemos".Preguntado por las declaraciones del confundador y exdirigente de Podemos, en las que cuestiona que el suyo sea un proyecto "ganador" porque implica llegar a entendimientos con el PSOE, Errejón ha aclarado que "revertir las políticas injustas del PP sólo se consigue acordando con otros"."Yo quiero tener con el PSOE la misma relación que tienen la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la de Barcelona, Ada Colau, que consiste eno bien en dejarles retratados", ha añadido.En este sentido, ha asegurado que lo que tiene que hacer Podemos es "obligar a los otros a moverse" para revertir las políticas del PP. "No hay que resignarse al Gobierno del PP porque se puede ir avanzando posiciones para ir revirtiendo algunas de sus medidas", ha enfatizado.Por ello, ha señalado que, a su juicio,porque "adjudica a los demás posiciones que no son ciertas". "No está en discusión buena parte de lo que pone sobre la mesa y supongo que es consciente de ello", ha señalado."Hace tiempo que tiene la ventaja deque va asociada a representar al conjunto de los compañeros de Podemos. Está en su pleno derecho", ha indicado, para insistir en que lo mejor, a su juicio, es que cada uno ponga sobre la mesa" las mejores ideas sobre "cómo construir una organización fuerte". "Y que lo hagamos todo en positivo", ha remachado.