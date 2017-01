Izquierda Unida pide a la ministra de Defensa , María Dolores de Cospedal, y al portavoz de Defensa del PP en el Congreso, el diputado Ricardo Tarno, que se retracten públicamente por lasrealizadas en el Congreso, en la comparecencia del lunes 16 , donde se trató la tragedia del Yak-42 "Es verdad quey que el mantenimiento de la petición de responsabilidad ha sido el de la asociación de familiares", aseguró Cospedal. La ministra de Defensa afirmó que "la llama ha sido la de la asociación , no la de ningún grupo parlamentario de los que estamos aquí, incluido el mío".En la comparecencia, el diputado conservador Ricardo Tarno mencionó expresamente a Izquierda Unida subrayando que. "Ni solicitud de información, comparecencias, cualquiera de las que considera el Reglamento de la Cámara se han producido. Ni por parte del PSOE, ni del PNV, ni de Convergencia, ni de Izquierda Unida, ni de ERC, ni de Ciudadanos en el año que lo han podido hacer", apuntilló Tarno."Ya está más que sustanciado el debate parlamentario, porque, en el respeto e la libertad de cada grupo para presentar mociones, iniciativas que considere necesario, ninguno, ninguno, hasta el informe del Consejo de Estado", concluyó el parlamentario del PP para dar por finalizado el asunto.IU señala que "a nivel parlamentario y político por las causas que rodearon este siniestro, que podría haberse evitado", así como por las "reiteradas falsedades y la ocultación demostrada por los sucesivos gobiernos del PP, desde José María Aznar a Mariano Rajoy".El partido denuncia que "podrían haber comprobado sin especial esfuerzo lo erróneo de sus afirmaciones" a no ser que su intención fuese mentir paraAdemás, afirman no tener ningún inconveniente en proporcionarles, tanto a la ministra como al diputado del partido conservador, las múltiples iniciativas de las cuales niegan su existencia. "Una vez conocidas y comprobadas, eso sí,, hechas con una pretendida impunidad", sentencian.Entre algunas de las iniciativas destacan las preguntas parlamentarias registradas en 2013 al Gobierno por el entonces coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el diputado Gaspar Llamazares, con los números de expediente del Congreso y ladel entonces ministro de Defensa José Bono realizada por Gaspar Llamazares.Izquierda Unida apunta que se ve "en la obligación de informar al diputado Tarno que las, entre ellas las de Izquierda Unida, tampoco son secretos de Estado y también se las puede bajar de Internet o pedírnoslas directamente".