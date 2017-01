Bárcenas acusa a Lapuerta, enfermo de demencia, de ser el responsable de la caja B del PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha apuntado, en su tercera jornada de declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel, que su predecesor en el cargo,de la formación conservadora.Lapuerta no está sentado en el banquillo de los acusados de la primera parte de Gürtel, que incluye las actividades de la trama de Francisco Correa entre 1999 y 2005, al confirmar el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el extesorero del PPA preguntas de su abogado, Joaquín Ruiz de Infante, sobre la apropiación de fondos de la contabilidad paralela del PP, el que también fuera senador del PP por Cantabria ha asegurado: “Nunca he tenido ninguna capacidad de disposición; la oficial la firma la tenía el tesorero nacional [Álvaro Lapuerta] yPero el letrado volvió a preguntar a Bárcenas sobre si Lapuerta era el que autorizaba los movimientos económicos del PP: “Si era la persona que decidía sobre la oficial, sobre la extraoficialha completo el procesado.Además, el extesorero del PP ha recordado que él fue gerente hasta el congreso de Valencia de 2008 y queSegún ha detallado, como gerente no tenía firma en el banco ni podía solicitar préstamos o avales en nombre del partido.y se limitaban a la gestión del personal y a asuntos relacionados con la sede.“No tenía capacidad de influencia sobre nada”, ha destacado y ha agregado que tampoco desde sus funciones como senador, que asumió en 2004,en asuntos de índole financiera.También ha negado relación alguna con una decena de empresas relacionadas con la trama Gürtel y con el personal de éstas, desde el contable José Luis Izquierdo hasta la gestora Isabel Jordán. “A todas estas personas las he conocido al inicio de este procedimiento”, ha dicho, al mismo tiempo que ha rechazado el que haya tenido cualquier capacidad para decidir sobrey ha concretado que de ello se ocupaba un comité compuesto por 18 personas.En cuanto a los trámites para las adjudicaciones, ha concretado que las empresas aspirantes debían cumplir las bases reflejadas en un pliego ySobre las supuestas cantidades entregadas por el cabecilla de la red, Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones, Bárcenas ha destacado quepara la concesión de adjudicaciones a empresas como OHL y ACS. Siguiendo el mismo planteamiento que ya expuso a preguntas de la fiscal anticorrupción, ha recordado que durante el periodo investigado, y en concreto a partir del 2004 estas carteras ni siquiera eran del PP.“Gobernaba el PSOE, por lo que mi supuesta capacidad de influencia era nula”, ha dicho. También ha vuelto a hacer mención alHa dicho que tanto Florentino Pérez como Juan Miguel Villar Mir trataban con ministros e incluso con los presidentes y ninguno se hubiera prestado a hablar con el gerente y “el de la agencia de viajes”, informa Europa Press.