El Gobierno pacta con el PSOE la solución extrajudicial para devolver las cláusulas suelo

15 días para analizar la propuesta de la entidad

El Gobierno ha pactado con el PSOEcobrado indebidamente por las cláusulas suelo no transparentes. El Ejecutivo ultima un real decreto ley para articular este sistema que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes.Así lo han confirmado en rueda de prensa los el portavoz de Economía del PSOE,, y la presidenta de la Comisión de Justicia,, así como el vicesecretario general de Ciudadanos,Sin embrago, en fuentes del Grupo Socialista se ha informado después de que no es exactamente un acuerdo con el Gobierno. Eso sí, las mejoras y garantías hacia los afectados propuestas por el PSOE y aceptadas por el Ejecutivo permitirán que el Grupo Socialista se abstenga y el decreto se pueda aprobar en el pleno del Congreso. El PSOE había paralizado en dos ocasiones anteriores la aprobación de ese decreto porque a su juicioLos socialistas se abstendrán así en la convalidación del real decreto ley cuando llegue a la Cámara baja tras su aprobación en el Consejo de Ministros, tras haber sido aplazada su aprobación por el Gobierno en dos ocasiones para poder llegar al consenso en su tramitación con los socialistas, puesto que ya contaba con el apoyo de Ciudadanos. Saura ha explicado que se trata de, que no implica ningún tipo de quita para el consumidor, de obligación para todas las entidades financieras y voluntario para los usuarios, que siempre podrán acudir en última instancia a los tribunales.En este sentido, ha celebrado que tras un mes de negociación se el Gobierno haya realizado cambios en el decreto ley presentado en un primer momento, con lo que se consigue que se consolidan todos los derechos de los consumidores, frente a los anteriores textos del mecanismo, "Así, ha explicado que los bancos tendrán que informar a todos los consumidores que tengan una cláusula suelo la opción de acudir al procedimiento extrajudicial, con previsión expresa y desglosada de los correspondientes intereses de demora, ha precisado Saura. Las entidades están obligadas al establecimiento de un procedimiento paraal objeto de facilitar el acuerdo extrajudicial.El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito y contemplapara poder alcanzar el acuerdo, con lo que no haría falta acudir a la justicia.Esto permite evitar una avalancha de demandas en los tribunales que "", ha señalado Robles, quien ha precisado que los usuarios dispondrán de 15 días para estudiar la propuesta de la entidad y tomar una decisión. Cualquiero otro acuerdo entre las partes, como por ejemplo la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, tendrá carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento parte, con las debidas garantías de transparencia e información.En cualquier caso, Saura y Robles han asegurado que no exime con carácter general a las entidades de crédito del pago de costas siSi el consumidor obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de las entidades de crédito, el juez podrá imponer a estas la condena en costas.En el ámbito fiscal, las cantidades devueltas no estarán sujetas al gravamen por IRPF, ya sea por este procedimiento o por la vía judicial. Los excesos que pueden aflorar como consecuencia de la devolución en la deducción por adquisición de vivienda habitual o en relación con gastos que hayan tenido la consideración de deducibles no devengarán. Además, habrá limitación de las hipotéticas devoluciones a los ejercicios no prescritos.El real decreto que ultima el Gobierno, consensuado con Ciudadanos y el PSOE, fijará la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas que podrá proponer las medidas que a su juicio sean necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial. En este órgano se incluyen a los representantes de los consumidores y de la abogacía, tal y como reclamaba el PSOE. Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se ha mostrado satisfecho porque su formacióncomo que los afectados puedan recuperar en efectivo el dinero pagado indebidamente y reclamar ante cualquier entidad.También ha destacado la importancia de que la banca asuma las cosas del proceso si pierde en los tribunales, que las entidades estén obligadas ay no puedan cobrar recargos ni intereses y que los usuarios de banca estén presentes en el órgano de control del arbitraje.