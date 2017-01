Podemos pregunta a la Comisión Europea por el destino de los 3.000 millones aprobados para ayuda a los refugiados

"Estamos ante una crisis de derechos"

La delegación de Podemos en el Parlamento Europeo remitió una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que pideque Turquía destiandos a ayuda humanitaria para los refugiados. Además, reclaman saber en qué estado se encuentra la partida de 100 millones de euros aprobada, en el mes de abril del 2016, por el Parlamento Europeo para la asistencia de refugiados en el marco de la Unión Europea.La formación critica que hasta el momento sólo se desembolsaron 748 millones ante la difícil situación de los refugiados, lo que supone "de los 3.000 millones de euros prometidos a Ankara para ayuda humanitaria y no humanitaria a personas refugiada sirias"., se preguntan en Podemos. La formación morada reclama saber el destino concreto de dichos fondos ante esta situación "de extrema y urgente necesidad".Así mismo, la carta remitida a la UE cuestiona "(abril de 2016) de euros aprobados por el Parlamento Europeo en el mes de abril de 2016 para la asistencia de emergencia de las personas refugiadas dentro de la Unión Europea?".Además, los cinco eurodiputados de Podemos, junto a los de IU, Anova e ICV y otros 26 de la GUE y Los Verdes, redactaron una carta dirigida al presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y al actual comisario europeo de Migración y Asuntos Internos de la UE, Dimitris Avramópulos, reclamandopara poner fin a la dramática situación de los refugiados en la ruta de los Balcanes y en Grecia causada por la llegada del invierno.“La UE debería ser capaz de gestionar laa varios miles de personas a través de los servicios públicos de protección civil de los Estados miembros”, asegura la misiva."Les pedimos, por segunda vez en una semana, en el caso del señor Dimitri Avramopoulos, que actúen con celeridad contra la, los valores democráticos y las decisiones aprobadas por el Parlamento Europeo en los últimos meses", apunta la carta. Los firmantes señalan que las consecuencias sufridas por los refugiados son desde "miembros congelados" hastaEl eurodiputado de Podemos Miguel Urbán afirma que "lo que está verdaderamentede los gobiernos europeos para cumplir con los derechos humanos y sus compromisos de asilo".Urbán señala que las muertes de los refugiados y las imágenes terroríficas que vemos continuamente en los medios no pertenecen a épocas pasadas sino que "son de ahora, del presente, elasí como de la estrategia de xenofobia institucional del cierre de fronteras de la Europa Fortaleza”."Todo esto, sumado a las muertes por pobreza energética en el seno de la UE, demuestra que no sólo estamos ante unasino de derechos en el conjunto de Europa”, concluyó el eurodiputado de Podemos.