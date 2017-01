Carolina Punset no competirá con Rivera pero acusa a la dirección de C's de querer ser "marca blanca del PP"

Centrarse en temas de política general

Un fraude y un error estratégico

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset , que abandonó la Ejecutiva del partido el pasado octubre, ha confirmado este viernes que, pero ha acusado a la actual dirección, con Albert Rivera a la cabeza, de pretender convertir la formación en "marca blanca del PP" tras el congreso del próximo febrero, con la renuncia a la socialdemocracia en el ideario.En una rueda de prensa en Madrid y acompañada por distintos cargos públicos de Ciudadanos procedentes de Valencia, Alicante y Málaga, Punset ha aclarado que no va a presentar una candidatura a la presidencia del partido porque no tiene esa "ambición" y porqueSin embargo, ha hecho un llamamiento a los afiliados de Ciudadanos para quea la dirección por lo que ha calificado de "deriva equivocada".Punset ha asegurado que en el partido es difícil dar la cara para discrepar de la línea oficial y ha expresado supor su denuncia. A su modo de ver, son muchos los afiliados que comparten su opinión.Respecto al debate sobre los nuevos Estatutos de Ciudadanos, la eurodiputada ha criticado que las primarias sólo se apliquen para elegir al presidente del partido y su Ejecutiva y no para el resto de cargos orgánicos, teniendo en cuenta que la formación naranja. Asimismo, ha reiterado que el voto telemático está "manejado desde el partido", por lo que ha insistido en su defensa del voto en urna.Además, ha afirmado este viernes que la Ejecutiva del partido propuso cambiar el discurso en Cataluña para atraer al electorado que se sitúa en el, lo cual le parece "un fraude y un error estratégico de primera magnitud". Informa Europa Press.En rueda de prensa en Madrid, Punset ha indicado que la líder de C's en esa comunidad, Inés Arrimadas , le parece "una política muy valiosa y muy formada" y no cree que sea. "Cree que está haciendo lo que tiene que hacer y el partido la está avalando, comparte sus planteamientos", ha asegurado.Según ha explicado, esos planteamientos "han sido justificados en el Comité Ejecutivo con estudios de" que apostaban por "captar el voto nacionalista moderado". "El voto de Unió (Democràtica de Catalunya), que es un voto de lo más conservador, nacionalista y catalanista", porque "se supone que es menos extremista que Junts pel Sí", ha precisado.Con ese objetivo, desde la Ejecutiva se defendía que había quey, por eso, era mejor "no hablar tanto de nacionalismo, inmersión lingüística" y otras cuestiones para "centrarse más en temas de política general", ha continuado.La exportavoz de C's en las Cortes Valencianas considera que, desde hace aproximadamente un año y medio, Ciudadanos no ha estado "suficientemente implicado en la defensa" de aquellas familias que reclaman que sus hijosen el colegio o de que en Euskadi no se excluya el castellano en la redacción de las actas y acuerdos de los ayuntamientos.Asimismo, ha calificado deque los cargos públicos del partido en la Comunidad Valenciana salgan "en defensa de temas identitarios".Para Punset, que niega la existencia de un nacionalismo "moderado", el cambio de discurso que se defiende es "un fraude y un error estratégico de primera magnitud". En C's "nacimos y crecimos para combatir el nacionalismo" y ese debe seguir siendo "el principal objetivo del partido", ha subrayado.A su juicio, en Españay también otros que "consienten y permiten la aplicación de las políticas nacionalistas". En ese escenario, "Ciudadanos era el único bastión" que defendía "la igualdad de todos los españoles", según Punset, que quiere que C's "siga siendo ese partido valiente que siempre fue".De hecho, no cree que Rivera , que "en condiciones muy difíciles" en Cataluña, haya cambiado de opinión respecto a lo que defendía en los orígenes del partido. Y lo mismo piensa de otros miembros de la Ejecutiva como el vicesecretario general, José Manuel Villegas, o el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ya que todos ellos "han sufrido en sus carnes el nacionalismo".La eurodiputada ha señalado que esese ha hecho para "intentar captar cuanto más voto mejor y a cualquier precio". Pero "ni siquiera les está permitiendo crecer, tienen un porcentaje modesto de (intención de) voto", ha añadido.