Aznar advierte del riesgo de "derrumbe" de España por las brechas social, territorial y electoral

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este lunes que "España no se va a romper", aunque ha advertido delque corre nuestro país si no actúa contra "brechas" como la social, la territorial o la "electoral" que podrían desembocar, según el expresidente de Gobierno, en "fracturas", según ha informado Europa Press.Así, ha animado a impulsar "una reanimación del mapa electoral" español donde primen "los movimientos inclusivos, el realismo y la responsabilidad" con programas de "ambición nacional y deseo de progreso" alejados del "localismo empobrecedor, ely el amiguismo institucional".En estos términos se ha expresado el presidente de la Fundación FAES durante el discurso con el que ha inaugurado en Madrid el ciclo de conferencias, organizado por la Fundación Valores y Sociedad que preside por Jaime Mayor Oreja. Se trata de la tercera aparición pública de Aznar en apenas dos semanas, poco después de que en diciembre renunciara a la presidencia de honor del Partido Popular mediante una carta dirigida a Mariano Rajoy."Lo tenemos todo para afrontar estos nuevos desafíos, sería muy lamentable que lo único que nos faltara fuera la voluntad", ha proclamado en tono aleccionador ante la expresidenta del PP madrileño,, que ha asistido al discurso en primera fila junto a la exalcaldesa de Madrid y esposa de Aznar, Ana Botella, el exministro Mayor Oreja y la antigua dirigente del PP vasco, María San Gil, que ha presentado a Aznar como la persona que "nos enseñó a sentirnos orgullosos de ser españoles".En un discurso dondecalificándola como "un proceso virtuoso" y ha reivindicado su etapa al frente del Gobierno –"Nunca he considerado el balance como algo trabajado en el vacío", ha dicho sobre su paso por La Moncloa–, Aznar ha pedido "apartar la desconfianza y el pesimismo", aunque el propio presidente de la FAES ha admitido que no confía en poder celebrar en 2019 nada "memorable" como la entrada en la moneda común de 1999, o la primera presidencia española de la Unión Europea de 1989, hitos con los que ha ilustrado el reciente pasado "cohesivo" y "constructivo" de España."Tenemos grandes dificultades para dar continuidad a ese relato", ha explicado Aznar, para quien "el impulso modernizador, ambicioso y profundo" que, en su opinión, caracterizaba a nuestro país,. Por ello, ha emplazado a los asistentes, donde también se encontraba Santiago Abascal, presidente de la formación derechista Vox, a abandonar la "debilidad" actual. "Debemos actuar con confianza y la memoria de los mejores años de nuestra historia. Estoy convencido de que sabremos hacerlo", ha proclamado.