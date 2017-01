La mujer de Bárcenas al tribunal: "Parece una estupidez decirlo, pero me parece bien todo lo que hace"

La mujer de Luis Bárcenas , Rosalía Iglesias Villar, ha asegurado al tribunal que juzga la primera pieza del caso Gürtel que tenía y tiene plena confianza en su marido: "No me daba más explicaciones, parece una estupidez decirlo, pero", ha asegurado en relación a la cuenta suiza a su nombre descubiertas por la Policía.Iglesias Villar, quey que sólo ha contestado a su abogada, Marta Giménez, explicó: "No sabía que había cuentas en Suiza".Sin embargo la procesada, a la que la Fiscalía Anticorrupción le reclama 24 años y un mes de cárcel, expresó su "confianza total y absoluta, e incluso en los periodos más difíciles". A preguntas de su letrada, Iglesias Villar explicó quePreguntada por su letrada por la información bancaria que la sitúa como acompañante en las visitas que realizaba a las entidades bancarias para ingresar dinero en efectivo, Rosalía Iglesias explicó, al igual que hizo su marido, que los bancos de este país son diferentes a los de España,Rosalía Iglesias Villar ha defendido su desconocimiento de los hechos, pero lo hizo porque confiaba en su marido: "Cuando acudía al banco era porque me decía mi marido, pues cuando salgas pasa un momento por el banco que hay una serie de documentos que tienes que firmar. Tampoco es que entrase en el detalle y que yo no quiero explicar, no soy tonta, pero vamos,ni lo he puesto ni lo pongo ahora mismo, que son unos documentos para firmar y que requiere mi firma, sé que gestiona una cartera de valores mía, pues doy por hecho que son compraventa de acciones", ha explicado al tribunal.Además, cuando entraba en una entidad financiera con su marido para aportar ingresos en efectivo lo hacía por un garaje, y permanecía en un salón, sin saber nada de lo que hacía su marido: "Los bancos de Suiza no tienen nada que ver con España, dónde todo el mundo sabe que está entrando en un banco. Yo fui cuatro o cinco o seis veces, entrábamos en un edifico por el garaje, nos sentábamos en una sala de espera hasta que le llamaban y", ha explicado la procesada.Iglesias Villar ha explicado que: "Yo nunca he consultado ninguna documentación de ningún banco, ni de España ni de Suiza", al mismo tiempo que relató que "jamás" había firmado ningún documento en Suiza: "Cada vez que le firmaba algo lo hacía en mi casa", ha completado la procesada, que también ha explicado que era habitual que le diera el DNI y el pasaporte a su marido: "¿Cuántas veces me lo ha pedido y lo sigo haciendo, y los pasaportes los guarda él siempre".