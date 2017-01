Pedro Sánchez no cree que Patxi López pueda resolver los problemas del PSOE y comienza otra gira

Pide "propuestas e ideas" en Facebook

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arrancará el próximo sábado su recorrido por las agrupaciones socialistas desde Dos Hermanas (Sevilla), junto al alcalde de esa localidad,, voz crítica en el PSOE andaluz y aliado del exlíder.Sánchez ha rechazado sumarse a la candidatura de López –que cuenta con el apoyo de algunos de sus excolaboradores más próximos– porque cree quee insiste en que quiere oír a la militancia.Según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a Sánchez, el acto tendrá lugar elen el Parque Científico y Tecnológico de Dos Hermanas, una ciudad que ha visitado en varias ocasiones, dada su cercanía con el alcalde.Será su primer acto desde que anunció su voluntad de volver a la carretera paraantes de tomar una decisión sobre si se presentará como candidato a secretario general en el 39 Congreso federal del PSOE. Muchos sanchistas dan por hecho que la ruta acabará con su paso al frente.Cuando dejó el escaño en el Congreso tras dimitir de la Secretaría General en el Comité Federal que decidió la abstención para dejar gobernar al PP-- Sánchez ya dijo que recorrería de nuevo todos los rincones de España para escuchar a los militantes y no descartó volver si veía "agua en la piscina".Sin embargo, en las semanas inmediatamente posteriores sólo visitó la Comunidad Valenciana y Asturias, donde tuvo encuentros con los militantes en los que no despejó su futuro. Ahora, y después de que el ex lehendakari Patxi López haya anunciado que se presentará a las primarias, ha decidido retomar esta gira y coger de nuevo el coche.De hecho, este mismo lunes ha invitado a sus seguidores en Facebook a mandarle, mientras empieza a trabajar en "el primer borrador del discurso de Sevilla".El ex secretario general del PSOE anunció la pasada semana que su reaparición sería en Sevilla, pero no ha sido hasta este lunes cuando se ha confirmado que el lugar exacto será Dos Hermanas, unos planes que no han extrañado en el PSOE de Andalucía.El alcalde de esta localidad es una voz crítica contra la presidenta de la Junta,y se mantiene firme en su apoyo a Sánchez. De hecho, fue uno de los impulsores de la reunión que tuvo lugar a mediados de diciembre en Madrid y en la que se aprobó un manifiesto firmado por más de medio centenar de militantes y cuadros medios que pedía la vuelta del ex secretario general.En Sevilla también estará la diputada asturiana Adriana Lastra, tal y como ha confirmado ella misma en su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que ha incluido la etiquetaEse día, la líder de los socialistas andaluces no estará en Sevilla, sino en Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde intervendrá en un acto homenaje a esta centenaria agrupación socialista, que un día antes contará con la presencia del ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba.