Rivera llama a Carolina Punset "comentarista" y le reta a disputarle el liderazgo en primarias

Experiencia de los posibles rivales

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado este lunes dea la eurodiputada Carolina Punset y le ha dicho que si ahora ya no tiene las mismas opiniones que expresaba cuando estaba en la Ejecutiva del partido, se presente a las primarias y le dispute el liderazgo, según ha informado Europa Press."Si alguien se quiere presentar y tener una propuesta alternativa, si quiere votar distinto a lo que ha votado durante mucho tiempo en la Ejecutiva de mi partido y quiere cambiar de rumbo, pues que lo diga y que se presente", ha contestado Rivera en rueda de prensa en la sede de C's cuando le han preguntado por las críticas de Punset a su gestión y su estrategia.Rivera, que considera que, ha invitado "a cualquier persona" que tenga una propuesta diferente a la suya a que "aproveche la oportunidad" de participar en las primarias, en las que no se exigen avales ni antigüedad en el partido."Lo honrado es presentarse, tener un equipo y un proyecto", ha subrayado el líder de la formación naranja. En ese caso, se podrá debatir sobre distintos modelos de partido y también sobre los acuerdos con otras fuerzas políticas, por si alguien piensa que "hay que pactar con Compromís en vez de con el PP o con el PSOE". Pero "si no se presentan, yo, ha añadido.Las primarias se celebrarían los próximos jueves y viernes, y el plazo para presentar candidaturas ha comenzado este lunes y finaliza el martes a las 18.00 horas, pero el aspirante a presidente debe postularse dentro de un equipo formado por entre 20 y 40 personas.Rivera ha señalado que, si finalmente hay una candidatura alternativa, él y su equipo estarán "encantados de debatir quétienen" sus rivales "para liderar el partido" o "en qué instituciones están"."Si alguien cree que hay que hacerlo de otra manera, que presente una candidatura" con "un equipo de 40, un Comité Permanente, una estrategia y un bagaje", ha insistido, para así ver "quién tiene más apoyos entre la militancia".Por último, el presidente de Ciudadanos ha contestado a otra de las críticas vertidas por Punset, que aseguró que la dirección del partido decidió, haciéndolo menos combativo, para captar el voto de los nacionalistas moderados."Yo no le miro la solapa al voto, nosotros no vamos a buscar a los votantes en función de lo que votaron la última vez", sino que "tenemos un proyecto para gobernar Cataluña, una alternativa al nacionalismo catalán y a los separatistas", ha manifestado.Además, ha recalcado que en C's reivindican "lay que con ellos "nunca va a haber un referéndum separatista". "No defendemos que los derechos son de los territorios, sino de las personas", ha agregado.