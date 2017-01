info libre

El PP ha registrado una peticiónautonómico para explicar la posición del Gobierno regional sobre el informe PISA y las explicaciones oficiales ofrecidas sobre el mismo.Así lo ha manifestado este lunes el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras conocer la información publicada por, que ha desvelado que, en contra de lo sostenido por la Junta de Andalucía y el PSOE,Ello invalida la justificación ofrecida por la Junta, basada en que los centros seleccionados eran de nivel bajo. "La reacción de la Junta al informe PISA fue vergonzosa", ha afirmado Moreno Bonilla en rueda de prensa celebrada en Sevilla. Moreno sostiene que la justificación ofrecida por De la Calle era "mentira",Moreno Bonilla ha afirmado que el PP quiere, con carácter urgente, que la consejera ofrezca. "La presidenta [Susana Díaz] respaldó las palabras de su consejera. No hemos visto reacción por parte de la Junta. Tienen que asumir los resultados del PISA", ha añadido.Los resultados del último informe PISA, publicados el 6 de diciembre , obligaron a la Junta a una reacción inmediata, ya que Andalucía aparecía. La Junta centró su argumentación, amplificada por el PSOE, en una idea: la selección de centros realizada por la OCDE había perjudicado sospechosamente a Andalucía al haber elegido institutos de bajo nivel sociocultural, a diferencia de otras comunidades autónomas., tras tener acceso al listado de centros andaluces en los que se realizó la evaluación, ha comprobado que dicha excusa no se basa en la realidad."De los 54 centros que se han examinado precisamente en el informe PISA,", dijo Adelaida de la Calle el mismo 6 de diciembre. Mario Jiménez, portavoz parlamento del PSOE, afirmó el 7 de diciembre que la selección había "coincidido" con una muestra que está volcada "en un porcentaje de casi el cien por cien en un entorno socioeconómico bajo".Los datos no publicados del informe PISA contradicen la excusa del Gobierno andaluz para justificar los malos resultados.. Es decir, un 27,7%. Es más, siete centros andaluces (12,96%) se sitúan por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE en este índice. La Junta, cuando desplegó su argumentario, desconocía los listados de centros –así como su índice socioeconómico y cultural– del resto de comunidades autónomas.Libertad Benítez, portavoz de Educación de Podemos en el Parlamento de Andalucía, afirmó en su cuenta de Twitter, al hilo de la información publicada por este medio:. Con Andalucía y la Educación no se juega".