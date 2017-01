Errejón abre la puerta a presentar candidatura en Vistalegre II si no pacta con Iglesias

El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, abrió la puerta este martes adel partido, Pablo Iglesias, en la II Asamblea Ciudadana –conocida como Vistalegre II– si no es posible llegar a un acuerdo sobre el documento político antes de ese cónclave, que tendrá lugar en Madrid los días 11 y 12 de febrero.Así lo explicó Errejón en una rueda de prensa en el Congreso en la queque, auspiciada por Iglesias, tienen previsto mantener este miércoles el secretario general, el propio Errejón, el líder de los Anticapitalistas, Miguel Urbán, y representantes de otros sectores de Podemos.Errejón admite que puede haber pacto en algunos aspectos pero asume que si éstos no son "suficientes" podrían impulsar la presentación de una lista alternativa a la de Iglesias para el Consejo Ciudadano del partido –su máximo órgano entre congresos–, si bien Iglesias se perfila como el único candidato a la Secretaría General. "Vamos a ver sobre qué puntos hay acuerdos y si no hay acuerdos suficientes creo quees que presentemos diferentes propuestas", planteó Errejón.