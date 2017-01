Remiten al observatorio de la publicidad no sexista de Andalucía un anuncio que busca "limpiadoras sexys o desnudas".

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva ha remitido al Observatorio de la publicidad no sexista de Andalucía un anuncio aparecido en un conocido portal de intercambios y ofertas laborales en el que se buscan en la provincia "chicas para trabajar en el servicio doméstico comocon experiencia en el sector de la limpieza".Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación de Salud, Igualdad y Servicios Sociales de la Junta de Andalucía en Huelva, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha tenido conocimiento de esta oferta de trabajo y la ha remitido al observatorio de la publicidad no sexista paraLa oferta de trabajo busca así trabajadoras para el sector "naturista", yde las personas que quieran ser contratadas, por lo que lo califican de una oportunidad laboral para "un nuevo proyecto para implantar en España".Desde la Junta de Andalucía han asegurado que tras la elaboración del informe se trasladará a lapara cambiar su estrategia publicitaria y quitarle todo el contenido sexista que pueda tener, aunque en principio el observatorio no tiene potestad para "retirar el anuncio", por lo que se limitará a trasladarle los detalles del texto que son de carácter sexista.