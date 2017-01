Sepúlveda reconoce que Correa le compró el Jaguar para desgravarse el IVA

Asegura que el Range Rover no fue un regalo de Correa

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato,, ha reconocido este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, le adelantó el dinero para–que él tenía pensado adquirir a plazos– porque así se podría desgravarse el IVA como gasto en sus empresas, según ha informado Europa Press.Sepúlveda, para quien Anticorrupción pidepor su relación con las actividades de la Gürtel en su primera época (1999-2005), ha relatado a preguntas de su abogado que el Jaguar le gustaba, y que el día que fue a pagar la señal de 250.000 pesetasen la calle Génova de Madrid y el empresario se ofreció a acompañarle al concesionario, situado en Nuevos Ministerios.Una vez examinado el vehículo, y cuando Sepúlveda le explicó que pensaba comprarlo a plazos, el empresario propuso a su amigo adquirirlo él a nombre de sus empresas, ya que de este modo saldrían los dos beneficiados. "A él le venía bien porque podría, y yo me lo ahorraba y luego no estaría pagando todos los meses, se lo podría ir dando cuando pudiera a un amigo", ha explicado el exmandatario popular.Aunque Sepúlveda –que es la primera vez que declara por los hechos que se le imputan en esta causa, pues se ha negado hacerlo durante la instrucción– ha dicho que en un principio se negó a aceptar este acuerdo. Finalmente, el exalcalde de Pozuelo de Alarcónque había comprado tres años antes, y que tenía un valor de unos tres millones de pesetas. Para hacer el pago del préstamo al empresario, el exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato pidió, además, un crédito por 18.000 euros, según ha explicado.Otro de los coches que presuntamente el cabecilla de la trama adquirió para Sepúlveda fue un Range Rover. Correa aseguró en su declaración que, debido a que el exalcalde de Pozuelo de Alarcón le manifestó que le "apetecía tener" uno, él se ofreció a comprarlo:, recordó el empresario que dijo.Sin embargo, el exmandatario popular ha hecho hincapié en que efectivamente le trasladó su preferencia por este vehículo y que entonces fue Correa quien le dijo que tenía localizado un coche de este modelo en Málaga queEn este sentido, ha constatado que decidió hacer la compra a través de una empresa de renting vinculada a un conocido de un amigo suyo."Se lo pagué yo a la empresa de renting", ha subrayado. Ha apostillado que para adquirir el vehículo tenía que dar una entrada de 24.000 euros y qué él pagó 17.000 euros, mientras que los 7.000 restantes los aportó el de la empresa de renting.Por otro lado, Sepúlveda ha negado también que tanto él como su familia hayan sido agasajados con regalos o atenciones por parte del cabecilla de la trama, Francisco Correa. Entre ellos, el Ministerio Público apunta en su escrito de acusación que su exmujer Ana Mato fue obsequiada conpor el valor total de 610 euros.El exalcalde del municipio madrileño ha afirmado que no recuerda que el empresario haya hecho ningún regalo a la exministra. "Estoy convencido que no", ha dicho.Asimismo, ha puntualizado que el matrimonio tenían un régimen de bienes gananciales y "total independencia" de los gastos.Con respecto a los viajes y servicios turísticos prestados por la agencia Pasadena Viajes, ha recalcado que los "organizaba" él y que los pedía a esta sociedad porque la comodidad que resultaba hacer los trámites, debido a que tenía contacto con ella por trabajar con el PP. De hecho, ha asegurado que su exmujer Ana Mato no sabía cómo los contrataba o adquiría porque"Hubo algunos viajes que se abonaron en metálico y tengo que reconocer que en algún momento no lo aboné", ha reconocido. Ha concretado que no tiene ningún recibí de los desplazamientos pagados en efectivo porque ni se lo dieron,Sobre los que fueron adquiridos gratuitamente, ha explicado que Correa le dijo que tenía servicios turísticos que no le costaban y quepor este regalo. Asimismo, ha señalado que no sabe cómo el empresario conseguía esos viajes gratuitos: "No sé la forma de funcionar que tuviera la empresa", ha añadido.Por último, ha explicado ante el tribunal que en 2003 se presentó a la Alcaldía dea propuesta del actual presidente del Senado Pío García-Escudero, a pesar de que él no quería porque, según ha dicho, estaba conforme con su puesto de senador y de secretario de Acción Electoral. Aceptó la candidatura porque "a nadie le amarga un dulce", ha afirmado.Tras relatar su etapa como primer edil en el municipio madrileño, se ha desvinculado de la adjudicación a una de las empresas vinculada con la Gürtel de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y ha destacado que en 2003 ordenó en el ayuntamiento que dirigíapor directiva del PP nacional.Además, ha afirmado que a él le llegaron "comentarios" de una persona, que no era el extesorero del PP Luis Bárcenas, de que Correa "venía alardeando" del "control" que tenía en algunos municipios madrileños y que