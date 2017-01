Verstrynge se declara no culpable en el juicio por agresión a un policía

"Si me caen tres años y medio, pues a leer"

El expolíticose ha declaradodurante la vista que le juzga este martes en la Audiencia Provincial de Madrid junto a otras dos personas por ladurante una concentración en favor de la República , que fueen la Puerta del Sol de Madrid en junio de 2014, coincidiendo con la proclamación del Rey Felipe VI, informa Europa Press.Momentos antes de comenzar la vista, a la que ha acudido acompañado de los diputados de Unidos Podemos, Verstrynge señaló que afronta la vista "tranquilo" porque. También ha acudido a la vista el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.La Fiscalía de Madrid solicita para el expolítico tres años y medio de prisión al considerarley solicita, además, que se le imponga una multa de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil en compensación por las. Para los otros dos inculpados, Iván Torrico y Manuel Prada, se piden dos años de prisión y multa 720 euros y 8 meses de prisión y 540 euros, respectivamente, por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.Según explicó Verstrynge a los periodistas, lo que dice la policía que ocurrió "no se corresponde con la realidad". "y por tanto ya sabemos cuál es el sistema, que cuando no se puede justificar lo que no es justificable como es por ejemplo la monarquía pues", manifestó.Sobre la petición de cárcel que pesa sobre él, ha señaló que la Fiscalía "está en su papel ". "Tengo muchos libros que leer,", apuntó.Según relata el escrito de acusación de la Fiscalía, cerca de las 21.00 horas del día de la manifestación, Verstrynge se dirigió "airadamente" a tres de los agentes a los que espetó: "Yo paso por mis cojones". Después,, lo queVerstrynge fue detenido junto a otras seis personas cuando participaba en la protesta, que congregó a más de un centenar de personas.y en las cargas posteriores se enfrentó a un agente que sufrió un esguince en una muñeca, argumenta la acusación.En su escrito, el representante del Ministerio Público describe la manifestación y precisa quepor lo que "por efectivos de la policía nacional".Según explica el fiscal,a unos de los agentes al percatarse de que. En cuanto al otro acusado, la Fiscalía describe que forcejeó con la Policía para evitar el arresto de Torrico.