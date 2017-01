Siempre en zonas exteriores o aisladas

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un Servicio de Intervención Canina, una iniciativa paraa centros educativos, hospitales y residencias de mayores con el objetivo de dar apoyo, cariño y atención a estas personas sin sustituir los tratamientos o terapias convencionales que reciben actualmente.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , ha presentado este miércoles este servicio en la residencia Vista Alegre, donde ha afirmado que con esta iniciativa se va a ver que "los perros no solamente son animales de compañía, sino queen el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales".En una, que se desarrollará este año, estos perros llegarán a residencias de mayores, concretamente a las de Dr. González Bueno, Nuestra Señora del Carmen y Vista Alegre con el objetivo de evitar el deterioro físico y cognitivo de los residentes.Además de estos centros, se implantará el programa en uno de los, el Hospital La Paz ; se consolidará el que se ha iniciado en el Hospital Gregorio Marañón; también llegará a la Fundación Reina Sofía de enfermos de Alzheimer; y se sumarán los del Hospital de Villalba, Hospital de Torrejón y Hospital de Guadarrama.En el caso de los colegios, llegará a Valdemoro (colegio Nobelis); Majadahonda (colegio San Jaime) y Móstoles (CEIP Alonso Cano y Vicente Aleixandre), para trabajar con alumnos que tengan, como Trastorno de Déficit de Atención (TDAH).Además, se analizarán los beneficios de acciones con perros que se están ya desarrollando con los menores que se encuentran en un proceso judicial. El objetivo de este acompañamiento es, en el ámbito judicial, testimonios más fluidos y detallados.Será en una segunda fase, cuando se extienda a otros centros educativos, centros sanitarios y residencias. En este momento se abordará la visita de los perros a sus dueños cuando estos estén viviendo en residencias ode larga estancia, según informa Europa Press.En muchas ocasiones, los mayores que acceden a una plaza en una residencia tienen que dejar a sus perros en manos de familiares, y hasta ahora no podían recibir su visita, de forma que este programa vLa presidenta ha explicado que "con este proyecto, el Ejecutivo autonómico avanza en dos políticas por las que ha apostado fuerte: la mejora de los servicios públicos y ladentro de la sociedad". En este sentido, ha recordado iniciativas como la Ley de Sacrificio Cero Animal o la posibilidad de los perros de viajar en el Metro, "que hacen de Madrid una Comunidad Dogfriendly".En cualquiera de los tres ámbitos en los que se pondrá en marcha este programa, las terapias caninas siempreo lugares que cuenten con accesos directos, sin distractores ni zonas de paso.En este sentido, el Gobierno regional, con la colaboración del Colegio de Veterinarios, ha desarrollado un protocolo de salud y prevención de zoonosis de los perros, que se aplicará durante el Servicio de Intervención Canina. El programa también cuenta con, para garantizar las necesidades de cada perro y el buen comportamiento personal del centro hacia el animal.Los perros, que irán acompañados por expertos en estas terapias,para la consecución de unos objetivos terapéuticos, que promueven y mejoran el funcionamiento físico, social, emocional y/o cognitivo desde el ámbito terapéutico. Para su distinción, los perros y los técnicos llevarán unos chalecos con el logo del programa que han confeccionado mujeres víctimas de trata de APRAMP.Aunque estas actividades se han realizado hasta ahora de manera puntual en algún centro educativo, sanitario y de mayores, este programa va a permitir que el Gobierno regional tenga unque se vienen desarrollando, y ampliarlas a aquellos centros a los que no ha llegado esta intervención.Para el desarrollo de este programa, el Gobierno regional contará con un acuerdo de colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ya que es una entidad que cuenta con una, y trabajará de forma coordinada con el Colegio de Veterinarios.Otra de las novedades de este programa es la campaña de adopción de los perros del Centro Integral de Animales (CIAN) de la Comunidad de Madrid, en los colegios de la región y que serán. Estas charlas de sensibilización, que no son terapia sino una Actividad Asistida con Animales (AAA), se irán extendiendo por distintos centros escolares a lo largo del próximo año.