El conductor de un autobús escolar accidentado en Fuenlabrada da positivo en cocaína

El número de menoresen el kilómetro 10 de la M-506, en Fuenlabrada, se ha elevado a 21, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madridde la zona por contusiones leves. Junto a él, otros 20 menores de edades comprendidas entre los 11 y 14 años también han resultado heridos leves y han sido trasladados a siete hospitales de la zona sur: el de Fuenlabrada, Leganés, el de Móstoles, el Rey Juan Carlos, también en Móstoles; el de Getafe y el 12 de Octubre, en Madrid.La Guardia Civil ha realizado al conductor los controles pertinentes, incluido el de alcoholemia -que ha dado negativo- y. De momento, no ha sido detenido a la espera de esclarecer las causas del accidente.Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles,, Raquel López, así como responsables del Parque de Bomberos de la localidad y de la Policía Local.Sobre las causas, Robles ha señalado que la Guardia Civil está haciendo el atestado todavía y que no les han trasladado de momento las circunstancias. Sobre el conductor, ha dicho que lo que conocen por los medios de comunicación es queAsimismo, ha explicado que la ruta que realizaba el autobús es la correspondiente al barrio del Parque Miraflores, que, financiada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.También ha mandado un mensaje de tranquilidad porque todos los heridos son leves, con "magulladuras o golpes" y ha explicado que. Tiene pendiente, no obstante, en las "próximas horas" contactar con las que han trasladado a sus hijos a hospitales.Alrededor de las 8.15 horas, el servicio de emergencias recibía el aviso de que un autobús, por causas que aún se desconocen,. El vehículo ha quedado volcado lateralmente y el habitáculo no ha quedado deformado, por lo que los niños han podido salir por su propio pie.