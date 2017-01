La gestación subrogada abre un debate ideológico en el PP de cara a su congreso

"Una forma de explotación de la mujer"

Una ley de gestación subrogada

Aguirre y Cifuentes, a favor

Miembros del PPse están movilizando ante el XVIII Congreso Nacional del partido para captar apoyos en favor de sus tesis, según ha informado Europa Press. De hecho, su regulación o mantener su prohibición ha abierto un debate ideológico en el seno de la formación, al que se tendrá que buscar una salida en el cónclave que los populares celebran en Madrid en febrero.En concreto, este debate tendrá lugar en el marco de la ponencia social que ha coordinado el vicesecretario de Sectorial,que se ha mostrado partidario de la gestación subrogada pero no ha incluido este asunto en el documento.Sin embargo, las enmiendas registradas a favor y en contra abrirán un encendido debate el sábado 11 de febrero en comisión. Las enmiendas que logren ahí elpasarán al pleno del congreso.La exdiputada y exportavoz de Asuntos Sociales del PP,, ha registrado una enmienda conjunta con otros tres exparlamentarios del partido contra los "vientes de alquiler". Junto a ella la firman el exconsejero de Educación y exdiputado en la Asamblea de Madrid Luis Peral, el exsenador José Luis Sastre y el exdiputado Javier Puente.Todos ellos forman parte del grupo de cargos del PP que se opusieron a la reforma de la ley de plazos en 2015 promovida por el PP –limitada al consentimiento paterno a las menores de 16 años– por entender que esa reforma del aborto suponía. Varios de ellos quedaron después fuera de las listas electorales.En su enmienda, piden que en la ponencia social del PP conste la prohibición de la práctica de "los vientres de alquiler" por ser un, una forma de explotación de las mujeres y que convierte a los niños en mercancía".En declaraciones a Europa Press, Méndez ha recalcado que la maternidad subrogada está "expresamente prohibida en la, incluyendo a Francia, Italia, Alemania, Suiza, Austria, Suecia y Finlandia". Es más, ha recordado que el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han aprobado iniciativas contrarias. "Estamos ante un hecho claramente contrario a la ecología humana", ha enfatizado.Méndez está convencida que hay "bastantes" compromisarios que apoyarán su enmienda y está dispuesta a explicar sus tesis a todos aquellos que quieran oírlas. "En muchos países, la gestación subrogada se encuentra unida a lasofreciendo a las mujeres un trabajo respetable o el pasaporte a cambio de la subrogación", ha proclamado.Prueba de que este asunto está generando debate en las organizaciones territoriales es que el Foro de la Familia de Baleares ha pedido hoy a los compromisarios de las islas que en el congreso del PP voten a favor de la prohibición de la maternidad subrogada al entender que representa una "nueva forma de esclavitud de la mujer".Por el contrario, hay varias enmiendas en sentido contrario pidiendo su regulación, según confirmó hace unos días el propio Javier Maroto, que recordó que en el último año en España se han registrado más niños a través de gestación subrogada que por adopción internacional., advirtió, para añadir que es importante hablar de "los derechos y deberes que esos menores tienen en el país".Una de esas enmiendas a favor es la del concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, que propone "una ley de gestación subrogada". Según ha manifestado, hay "muchas familias que desean tener un hijo pero por diferentes circunstancias les es imposible".Por eso, aboga por abrir un debate "amplio y de consenso" para hacer una ley de gestación subrogada, que permita a esas familias "obtener de manera altruista una madre gestante, que en todo momento estará protegida en todos los aspectos relacionados con laA su entender, la sociedad española ha cambiado y evolucionado y son muchos los españoles que salen fuera de España para llevar a cabo este tipo de gestación. "Es por ello que sería mucho mejor llevarlo a cabocon todas las garantías sanitarias, legales y laborales", ha recalcado García, que ha presentado otra enmienda para crear una ley de igualdad del colectivo LGTB que regularice la situación de los trabajadores del sexo.La última en terciar en este debate ha sido la portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha mostrado "a favor" de la gestación subrogada, ya que,. "Yo no estoy en contra en absoluto. Sé que es muy polémico, pero estoy a favor", dijo este martes.También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, es partidaria de su regulación y, de hecho, se sumó a la proposición no de Ley (PNL) de Ciudadanos para que el Ejecutivo central regule esta práctica. Sin embargo, la votación de esa iniciativa rompió al PP en la Asamblea, ya que varios diputados no acataron la disciplina de voto.