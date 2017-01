La oposición reclama en el Congreso el fin del 'impuesto al sol' y fomentar el autoconsumo

No incluye balance neto

Aprobarla "cuanto antes" y sin veto

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP y Foro Asturias, han mostrado su apoyo a una proposición de ley registrada este martes en la Cámara Baja para el, impulsar el autoconsumo colectivo, una simplificación administrativa y una racionalización del régimen de sanciones, según ha informado Europa Press.Así lo han explicado en una rueda de prensa previa al registro de la iniciativa los portavoces de Energía de-PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Compromís, PDECat, ERC, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu-, junto al director general de la patronal fotovoltaica UNEF, José Donoso, y el representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales.La proposición de ley registrada cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios,, si bien Ciudadanos no ha firmado la iniciativa registrada ya que la formación naranja presentó el pasado mes de agosto una iniciativa similar posteriormente vetada por el Gobierno y aceptada, con lo que no continuó su tramitación.que cuenta con el respaldo parlamentario mayoritario porque "se inicia el camino por el que el Parlamento recupera el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho al autoconsumo sin barreras y el sentido común".En este sentido, ha explicado que se trata de una ley quel y que se basa en cuatro puntos que pasan por que "no se pague lo que no se usa", de forma que se eliminen los peajes al autoconsumo, el llamado 'impuesto al sol'.La iniciativa legislativa impulsa también el autoconsumo colectivo y una simplificación administrativa, ya que, así como una racionalización del régimen de sanciones, de forma que se impongan como mucho "sanciones leves".El director general de la UNEF ha negado los argumentos esgrimidos por el Gobierno sobre el perjuicio que supone el autoconsumo para la recaudación del IVA, ya que "por cada 100 MW solo supone una falta de ingresos al sistema de 2,5 millones". Con una previsión de una instalación de autoconsumo media de 200 MW al año, que alcanzaría los 400 MW en el mejor de los casos,De hecho,, que incluso se revertiría y sería beneficioso para los usuarios porque el autoconsumo reduciría los precios del 'pool' eléctrico y se notaría en los recibos de la luz.En este sentido, el ingeniero y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales,y "sin ningún tipo de subvención".Además, Morales ha subrayado que la proposición de ley no contempla el balance neto, sino que, de forma que al autoconsumidor se le restaría de su factura la parte que haya vertido a la red.Ese excedente será. "Se contempla que no se cargue a la energía se produce en tejado y se consume en frigorífico que no sale al exterior", ha detallado.La portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio,, "el único país del entorno en el que no se ha desarrollado", a través de una iniciativa "fruto del sentido común y la justicia".Lucio ha destacado que la "voluntad" de los grupos parlamentarios que impulsan la iniciativa legislativa es aprobarlo "cuanto antes", con una previsión de iniciar su tramitación antes del mes de junio,similares a las dadas cuando presentó el veto a la iniciativa sobre autoconsumo presentada por Ciudadanos el año pasado.En este sentido, la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez,del año pasado, ya que "si no es ahora, saldrá adelante dentro de unos días".Rodríguez ha lamentado que el Ejecutivo se preocupe más por la no recaudación que a su juicio supondría el autoconsumoque supondría, cuando se podría recaudar "pinchando la burbuja política o eliminando duplicidades".De esta forma,, y ha dicho no entender el "miedo" a la generación descentralizada cuando hay "infraestructuras suficientes" para ello.De igual forma, el diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía de Unidos Podemos,que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios.Vendrell ha criticado que el Ejecutivo, con Álvaro Nadal como ministro de Energía, no sea "amigo" del autoconsumo al fijar una regulación, y ha calificado de "impresentable" y "deleznable" que argumente una menor recaudación de impuestos cuando puede abaratar la factura de la luz.